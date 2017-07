Bloqueos traban movimiento de carga por $us 11 millones

Los bloqueos ejecutados en Yacuiba y Cochabamba, cinco días el primero y tres el segundo, han impedido el movimiento de carga por $us 11 millones, según estimaciones de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex).

De acuerdo con la información publicada por el INE, en promedio, por la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba, circulan por día alrededor de 180 camiones con carga por un valor aproximado de $us 3 millones. Por otro lado, el bloqueo de los bagalleros en Yacuiba impide la movilización de 32 camiones diario con productos valorados en $us 400.000 por día, siendo parte de la carga afectada frutas frescas, producto que no puede soportar tiempos de tránsito muy prolongados, explicó Rafael Riva, gerente técnico y de operaciones de Cadex.

Los exportadores consideran que ambos conflictos afectan al comercio exterior de Bolivia, además de vulnerar el derecho a la libre circulación, consagrado en la Constitución Política del Estado y dañan la imagen del país. Asimismo, mencionaron los costos adicionales que tienen que soportar las empresas exportadoras y de transporte. Se estima que cada camión parado le cuesta al empresario alredor de $us 200 por día.

Al respecto, Herland Melgar, titular de la Cámara de Transporte del Oriente, precisó que un día de perjuicio a los transportistas implica entre 200 y 220 dólares por unidad de transporte y considerando que en Bolivia existen alrededor de 15.000 camiones habilitados para el transporte internacional terrestre, es mayor el daño.

El cierre de vías y las heladas también afectan a las amas de casa porque se encarecen los productos de la canasta familiar. En un recorrido por el mercado Abasto se evidenció que subieron de forma gradual los precios de los tomates, pimentón, arveja y lechuga.

Así, el valor del pimentón se incrementó de Bs 120 a 150 la arroba; la semana pasada llegó a Bs 200. La arroba de arveja subió de 60 y 70 a Bs 120, el kg de tomate de Bs 4 a 8 y 9. En el caso de la lechuga de Bs 60 a Bs 80 y 100 el canasto de 20 kg.

Franklin Rivero, dirigente de los comerciantes del mercado Abasto, dijo que cuando hay bloqueos los transportistas desvían la carga, por lo que cobran más caro por los productos.

Desechan fruta dañada

El transporte ya reporta pérdidas de frutas y productos perecederos, debido al bloqueo que los bagalleros llevan adelante desde el pasado lunes en la frontera con Argentina. Hubo reuniones entre sectores, pero no se logró un cuarto intermedio para todos los transportistas perjudicados.

“Hemos firmado un acta para dejar pasar a los camiones con carga perecedera, vale decir, bananas, piñas, palmitos, pero hay diferencias entre los transportistas porque todos quieren pasar. Eso no lo aceptamos”, dijo Venancio Ochoa, dirigente de los bagalleros.

La medida de presión, que cumplió ayer su quinto día, está generando una serie de daños económicos al transporte internacional. Del lado argentino no pueden ingresar camiones con carga de carne, pescado, manzanas, entre otros productos. Mientras que desde Bolivia no pueden salir bananas, piñas, palmitos, derivados de soya y demás mercadería de exportación.

Ayer se firmó un acta para dejar pasar la carga con frutas y perecederos desde ambos puntos de la frontera. Hoy continúa el bloqueo del puente.