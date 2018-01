Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), aseguró que pese a la reunión que sostuvieron con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el sector al que él representa apoya el paro cívico convocado para el próximo viernes.

A través del teléfono, el empresario aclaró que además de él y del presidente de la Cainco, Jorge Arias, en la reunión con el ministro Romero participaron los presidentes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de los empresarios privados y otros sectores productivos de Santa Cruz.

La reunión se realizó en el edificio del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y tenía como propósito negociar dos decretos, uno para liberar la exportación de azúcar y alcohol, y otro para la liberar las ventas al exterior de todo el sector oleaginosas.

“La reunión no tenía nada que ver con el paro. No hablamos del paro cívico. Lo he dicho en la Asamblea de la Cruceñidad, el sector al cual represento, va a apoyar el paro, lo está apoyando como una reivindicación ciudadana y cívica”, dijo Barriga.

Cuando se le consultó si las industrias afiliadas a su sector cerrarán sus puertas el viernes, Barriga explicó que la Cadex se está contactando con ellos para que puedan cerrar el viernes.

