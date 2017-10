Banco Unión gasta en seguridad tres veces más que las entidades líderes

Cuidar los huevos de oro al Banco Unión, le costó Bs 49,4 millones en 2016. Tres veces más de lo que gastaron el Banco Mercantil Santa Cruz (Bs 15,6 millones) y el Banco Nacional de Bolivia (Bs 15,4 millones), así lo indica un informe de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).



En el documento de la ASFI, en el apartado de los estados financieros desagregados, se puede observar que el año pasado los bancos del sistema financiero nacional gastaron por el servicio de seguridad Bs 196,8 millones, de los cuales el 25,1% (Bs 49,4 millones) corresponden al banco estatal.



Llama la atención que de acuerdo con el ranking de la entidad reguladora en cuanto a los depósitos del público y a la cartera, tanto en agosto de 2016 como en 2017, el Mercantil Santa Cruz ocupó el primer lugar y el Banco Nacional de Bolivia el segundo; sin embargo, gastaron en seguridad Bs 15,6 millones y 15,4 millones respectivamente.



Otro aspecto para tomar en cuenta es que el Banco Bisa con un patrimonio a agosto de 2017, de $us 291,2 millones, el del Banco Unión es de $us 261,8 millones, destinó Bs 16,3 millones al año para seguridad.



Sobre el tema, Nelson Vargas, experto en procesos de seguridad, sostuvo que los números de la entidad estatal llaman la atención y que la posible explicación tiene tres puntos.



“El primero puede estar referido a que la estatal invirtió en tecnología de última generación, o que destinó más recursos debido al tamaño y a la cantidad de sucursales que tiene en el país. También se debe tomar en cuenta que el Unión incursionó en el transporte de dinero en blindados a las zonas donde no hay bancos y cada blindado cuesta entre $us 60.000 y 100.000. Es lo que se puede interpretar de estos gastos que también están relacionados con la empresa que el Banco Unión haya contratada”, puntualizó Vargas.



La empresa de seguridad



La seguridad interna del Banco Unión está a cargo de la empresa Armus Ltda. que desde 2011 está ligada a la estatal.

Se pudo saber que los socios de Armus son Gabriel García, excomandante de la Armada peruana, Edgar Patterson Monsalve, almirante de la Armada peruana, Juan Carlos Medina, capitán de Navío de la Armada peruana y Marco Llona Ruiz, capitán de la Armada de Perú.



Mientras que el gerente electrónico es Rolando Rodríguez, coronel retirado del Ejército peruano y el gerente general es el boliviano Alfonso Aramayo.



Una de las observaciones que hacen las empresas del sector sobre Armus Ltda. es que de acuerdo con el reglamento operativo para las firmas privadas de vigilancia emitido por el Ministerio de Gobierno, el 4 de febrero de 2013, el jefe de Operaciones de la empresa privada debe ser un policía o militar boliviano retirado. Sin embargo, desde Santa Cruz, la Jefatura Departamental de Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Jedecev), indicó que el reglamento fue modificado, al igual que el artículo 28, por lo que en la actualidad si el jefe de Operaciones hace una maestría en seguridad integral en la Universidad de la Policía, tiene luz verde para desarrollar su tarea.



Al respecto Alfonso Aramayo, gerente general de Armus Ltda, explicó que no existe legislación en el país que impida esta figura, siempre y cuando se cumpla con las normas vigentes.



“Es cierto que estamos con la entidad financiera estatal desde 2011, pero empezamos poco a poco. Primero brindando seguridad perimetral, para luego pasar a la parte interna y recién en 2016 ser responsables de la seguridad electrónica”, sostuvo Aramayo.



También se hizo foco en que desde hace seis años Armus es la única que gana las licitaciones para poder proveer de equipos de seguridad (cámaras, sistemas de alarma y detectores de metales) aparte de brindar personal a la entidad estatal.



Otra cuestión que se hace notar es que la fecha en la que Armus había logrado su licencia de funcionamiento a cargo del Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev) recién sería en 2015.

Acerca de las licencias de seguridad, Aramayo remarcó que cuentan con todos los permisos, pues no solo brindan su trabajo al banco estatal sino también a otras financieras por lo que no pueden operar al margen de la ley, algo que ya habría sido detectado por las autoridades.



Consultado sobre la empresa proveedora de seguridad al Banco Unión, José Quiroga, viceministro de Régimen Interior y Policía, indicó tener conocimiento de la compañía y de que su oficina central se encuentra en Perú. “Vamos a pedir que se realice una inspección y a verificar los documentos que tiene la empresa y si está cumpliendo con las normas”, dijo Quiroga.

No estaban en Batallas



Alfonso Aramayo, gerente general de Armus Ltda, precisó que en 2015, por decisión del Banco Unión la empresa que dirige dejó de trabajar en la sucursal de Batallas. “Por suerte este tema no nos toca. Estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando”, sostuvo el ejecutivo.