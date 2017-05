BCB libera Bs 4.048 millones para la reactivación

El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) modificó el reglamento del encaje legal para liberar Bs 3.048 millones a la economía a través de las entidades de intermediación financiera y aplicar una redención de bonos del BCB por Bs 1.000 millones. Es decir, por ambas medidas, la economía recibirá recursos frescos por un monto de Bs 4.048 millones.

Con la primera medida, el directorio del BCB, entidad encargada de conducir la política monetaria del país, prevé incrementar los recursos de los bancos, para permitirles la otorgación de más créditos y lograr un crecimiento de su cartera. La entidad monetaria apunta a mejorar especialmente, la cartera de los créditos productivos y de vivienda social, según Pablo Ramos, presidente del BCB.

“La modificación aprobada consiste en una disminución del encaje legal en moneda extranjera, de 66,5% a 56,5%; y nacional, del 12% al 11%. Como resultado, las sumas que van a poder utilizar las entidades financieras en moneda extranjera son de Bs 2.349 millones y por la rebaja en el encaje legal en moneda nacional, Bs 699 millones. Se estima que en corto plazo se produzca una inyección de liquidez, de alrededor de Bs 3.048 millones”, explicó Ramos.

Se precisó que en 15 meses, la liquidez del sistema financiero cayó de Bs 18.000 millones a más de Bs 2.000 millones.

Títulos bancarios

Adicionalmente, el BCB dispuso una redención de valores (títulos) que emite, a través de operaciones en el mercado abierto.

El BCB podrá comprar (redimir) estos títulos, con los que pretende “lanzar” dinero a la economía por Bs 1.000 millones. La operación será hasta fines de la próxima semana.

Buena medida

Tras una reunión con el BCB, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su aceptación de la medida que permitirá a los bancos dar continuidad al proceso de expansión de la cartera, con efecto sobre la dinámica de crecimiento y que no compromete la solidez ni la sostenibilidad del sistema.



“La reducción de liquidez está relacionada con un menor crecimiento de los depósitos afectada por la menor capacidad de captación de la banca ante la regulación que fija tasas de interés activas máximas establecidas a la banca para determinados tipos de créditos a sectores productivos y de vivienda de interés social”, señala el comunicado de Asoban.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), José Antonio Sivilá, indicó que se trata de una medida de corto plazo que tiende a inyectar recursos al sistema financiero, afectado por la reducción de los índices de liquidez.



“Esto nos permitirá cumplir con el crecimiento de los créditos productivos y de vivienda social especialmente. Pero no vemos ninguna afectación negativa al sector porque en realidad es simplemente recurrir a fondos que los bancos ya tienen depositados en el BCB por la vía del encaje legal. Sabemos que algunos bancos comerciales tienen problemas de liquidez. En el caso de Asofin, es distinto. No vemos situaciones negativas”, explicó.



Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), manifestó que esta medida monetaria pondrá mayor liquidez al sistema con el fin de que la economía no baje tanto su ritmo de crecimiento y se logre llegar al 4,7%, que prevé el Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, señaló que esta decisión asumida por el BCB va a generar más capacidad de dar préstamos en línea con la política de incrementar el consumo y la inversión.