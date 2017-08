Autoferia arranca con oferta de rodados desde $us 9.500

La primera versión de la Autoferia arrancó con el pie derecho con ofertas de rodados desde $us 9.500. En su primer día, las 18 concesionarias que participan en el evento concretaron dos decenas de ventas, de acuerdo con datos preliminares de la Cámara Automotor Boliviana (CAB). Los automóviles son los preferidos de los compradores.

“El nivel de ventas va a ser muy bueno. Las empresas que están participando en la feria están ofertando vehículos con precios atractivos”, indicó Érick Saavedra, titular de la CAB.

Las estimaciones de la institución son concretar al menos 500 ventas durante los cuatros días que dura la exposición organizada por GMB Ferias.

Grata sorpresa



Francisco Osinaga, gerente general de Carmax, representante de Hyundai, indicó que la cantidad de personas que esperaban el primer día superó las expectativas. La firma ya ha concretado ventas. El auto Eon, que se está ofertando desde $us 10.900, es uno de los motorizados que más atrae la atención de las personas.



En Autolíder (Mitsubishi, Jeep, Dodge y Mercedes Benz), aunque no concretaron ventas, tienen al menos 10 intenciones de compra que se podrían cerrar este fin de semana, dijo su gerente de ventas, José María Ibarnegaray. La empresa está ofertando la versión básica del Mitsubishi G4 en $us 14.500 (precio normal $us 15.900).



Pedro González, ejecutivo de Imcruz, explicó que están exhibiendo todas las marcas (Suzuki, Mazda, Chevrolet, Changan, Renault y JAC) que maneja la empresa. El Suzuki Alto, uno de sus automóviles más demandados, se ofrece en $us 9.500.

Autokorp, representante de Great Wall, espera vender al menos 30 unidades de los diferentes vehículos que oferta. Algunos tienen descuentos de hasta $us 5.000. Se pueden reservar con solo $us 100.



“No planeamos realizar ventas concretas en el lugar, nuestro objetivo es registrar 1.000 prospectos para que en el transcurso de los tres siguientes meses, un 10% se consolide”, afirmó Eric Weise, gerente general de Autobol (Honda).

La Autoferia proseguirá hoy y mañana. Las puertas del cambódromo (entre cuarto y quinto anillo) se abrirán a las 10:00 y se cerrarán a las 22:00.