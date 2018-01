Asosur: las conversiones a gas no acompañan apertura de surtidores a GNV

En 2014, la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) se incrementó en 43.546.000 metros cúbicos (m3) respecto a 2013, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y esto acompañó el incremento del número de conversiones de rodados a este combustible.



La gerenta general de Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos en General (Asosur, Santa Cruz), Susy Dorado, al ser consultada sobre la demanda actual de GNV manifestó que es la misma desde hace tres años.

Y con esta situación resalta que la cantidad de conversiones a gas no acompaña la apertura de nuevas estaciones de GNV. Además, expuso que en Santa Cruz existen 206 estaciones de servicio, de las cuales 85 distribuyen solo combustibles líquidos (gasolina y diesel oil), 71 son mixtas porque comercializan líquidos y GNV y las 50 restantes expenden solo GNV.



Sobre los surtidores que solicitaron comercializar el combustible, la ejecutiva refirió que el dato exacto lo maneja la ANH, puesto que la entidad es la que entrega la licencia de funcionamiento.

En esta línea, el director ejecutivo de la ANH, Gary Medrano, refutó las declaraciones de Dorado y se desmarcó señalando que “decir que no subió la demanda es como decir que no hubo conversiones”, a tiempo de subrayar que se referirá al respecto en unos días.



El expresidente de Asosur Bolivia, Moisés Hidalgo, concuerda con las declaraciones de Dorado y agregó que el Estado tiene una falencia en el pago a talleres que trabajan en la conversión de vehículos a GNV en el país y que este no hace nada para realizar cambios en políticas de conversión.



“Nos deben dos meses de pago a los casi 400 talleres que tienen contrato con el Gobierno y todavía no acordamos el plan para esta gestión. Además, se siente el descenso de las conversiones, en 2014 rondaban las 23.000 anuales ahora no superan las 16.000”, atizó el titular de la Cámara Nacional de Talleres Convertidores de GNV, Wálter Herbas.



Este medio intentó contactar al responsable de redes de gas de YPFB en Santa Cruz, Roberto Aldayuz, para conocer más datos sobre la comercialización de GNV, pero no hubo respuesta.

El analista energético Fernando Rodríguez apuntó al perjuicio hacia los surtidores que invirtieron e hicieron sus cálculos de retorno y se ven afectados porque los planes de conversión no cumplen las expectativas.

Panorama del GNV

Según la Entidad Ejecutora de Conversión Vehicular (EEC-GNV) en 2017 se realizaron más de 15.000 Conversiones Vehiculares a GNV en el país de las cuales 4.800 corresponden a Santa Cruz, representando más del 30% en relación a los otros departamentos y la ejecución Nacional. En la presente gestión esperan ampliar esta cifra a 26.000.



La directora de esta entidad, Alejandra Huaylla, señaló que la transformación de vehículos a GNV es prioridad en el cambio de matriz energética y que en 2017 se ejecutaron Bs 130 millones sujetos al Plan Nacional de Conversión. “Desde su creación el 2010 hasta el 31 de diciembre de 2017 EEC-GNV convirtió más de 151.500 vehículos”, enfatizó.



Estadísticas de la ANH muestran que el volumen comercializado de GNV en 2016 fue de 24,84 millones MPC (no se encontraron datos de 2015). De gasolina especial se comercializaron 1.646 millones de litros en 2016 frente a los 1.510 millones de litros en 2015 y de diésel 920,9 millones de litros en 2016 frente a los 949 millones expendidos en 2015.