Aseguradoras reciben $us 72,8 millones

Hasta febrero de este año, las aseguradoras que operan en el país recibieron al menos $us 72,8 millones por cuenta de las diferentes modalidades de seguros que ofertan. El 14 de mayo se celebra el Día Mundial del Seguro y la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) sostiene que Bolivia plantea como desafío un mercado potencial para los seguros.

La cantidad de producción directa neta de anulaciones hasta febrero está distribuida en seguros generales ($us 38,3 millones), seguros de fianzas ($us 3,3 millones), seguros obligatorios contra accidentes de tránsito ($us 3,5 millones) y seguros de personas ($us 27,7 millones).

De acuerdo con las estimaciones de ABA, hasta diciembre de 2016 el sistema asegurador boliviano presentó una producción directa neta de anulaciones de $us 459 millones. Hasta febrero la cifra había llegado a $us 89,7 millones.



Sector sólido

El presidente de ABA, José Luis Camacho, resaltó que como resultado de las cifras, se puede inferir que la solvencia y estabilidad del sector se mantienen sólidas, como para apoyar el desarrollo sostenido del mercado asegurador del país y afrontar nuestras obligaciones con los asegurados.

Los servicios de las aseguradoras se enfocan en cinco modalidades: generales, de fianzas, SOAT, de personas y previsionales.