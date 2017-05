Argentina supedita compra de electricidad por tema gasífero

Argentina advierte y pone en duda la compra de electricidad por incertidumbre de provisión de gas boliviano. El aviso lo hizo el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, un día después de desvelar que el Gobierno argentino analiza una posible compra de gas a Chile para cubrir la demanda en la temporada invernal.

“En cuanto a si hay dudas (...). Argentina no va a firmar un contrato así importante, si no sabemos que se va a cumplir también con el contrato de energía eléctrica", dijo el diplomático en alusión al contrato de compra venta de electricidad por 15 años que se prevé firmar entre Bolivia y Argentina.

Frente a la incertidumbre y la falta de un cronograma de envíos de gas para el periodo de invierno por parte de YPFB, Álvarez anunció una posible reunión en la presente jornada con el ministro de Energía, Rafael Alarcón, para abordar el tema.

Consultado si está en riesgo el contrato de compraventa de electricidad entre Bolivia y Argentina, respondió: “pedí una reunión (con el Ministro de Energía) porque está de por medio la compra de energía eléctrica y eso se hará a través de dos centrales donde los dos países están haciendo inversiones, pero las termoeléctricas se alimentan de gas y debemos saber si no tendremos problemas con el tema de la energía eléctrica”.

El acuerdo vigente establece que Bolivia debería enviar actualmente al menos 20 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). El 1 y 2 de mayo, según reporte de YPFB Transporte, se envió 15,8 y 16,4 millones, respectivamente.

Nominación a cabalidad

A decir del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, Bolivia ha cumplido un 100% con las nominaciones y el envío de gas a la empresa Energía Argentina S.A. (Enarsa).



Según Sánchez, en enero de este año se reunió con el ministro de Energías de Argentina, Juan José Aranguren, y el titular de Enarsa y le dio a conocer la proyección del comportamiento de la producción de gas en Bolivia este año y les aseguró que no habría ningún problema y que Bolivia va a cumplir a cabalidad con las nominaciones.



En criterio de Sánchez, el país vecino tiene la plena soberanía de decidir a qué países comprar gas, pero que no puede desinformar aseverando que Bolivia esté incumpliendo con el contrato o que no se haya dado a conocer la proyección de producción de gas boliviano en el presente año.

El ministro aseguró que Bolivia está invirtiendo para cumplir con el contrato con Argentina vigente hasta 2026 y dar una oferta mayor de gas si así lo requiere.



Desde la presidencia de la estatal YPFB, Guillermo Achá, indicó que el envío de gas a Argentina se efectúa en conformidad a lo estipulado en el contrato de compraventa suscrito con Enarsa, no habiéndose presentado cobro de multas este año.