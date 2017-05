Argentina prevé comprar gas natural a Chile

La República de Argentina alista la compra de gas a Chile, ante la falta de certidumbre por parte de su principal proveedor, YPFB, que no entregó el cronograma de envíos de gas para invierno, el más alto en consumo para el vecino país. Esta situación puede poner en riesgo incluso el contrato de venta de electricidad.



La información fue proporcionada por el embajador de Argentina, Normando Álvarez, a ANF, quien señaló que en reunión realizada el 8 de febrero, entre el ministro de Energía de su país, Juan José Aranguren; el presidente de Enarsa, Hugo Balboa; el ministro de Hidrocarburos, José Luis Sánchez, y el presidente de YPFB, Guillermo Achá, Bolivia se comprometió a entregar el cronograma de envíos de gas, pero no lo ha hecho. “Argentina, si no hay respuesta, va a tomar la decisión de acordar con otros países, muy posiblemente con Chile a través del gasoducto del norte, para comprar gas (...)”, afirmó Álvarez. / ANF