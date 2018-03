Apertura de mineras crece hasta un 17% en febrero por formalización y altos precios

La apertura de empresas en el sector explotación de minas y canteras creció un 17% en febrero de este año, con respecto al mismo mes de 2017, pasando de 3.803 a 4.462, según el Reporte Estadístico del Registro de Comercio de Fundempresa.



Saturnino Ramos, expresidente en funciones de la Cámara Nacional de Minería, explicó que ese aumento de firmas en el sector minero obedece al cumplimiento de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.



“Esta ley, en sus artículos 190, 191 y 192, establece que la minería en pequeña escala se formalice convirtiéndose en empresas, que deben contar con matrícula de comercio, entre otros documentos. Ya no hay concesiones, sino contratos administrativos mineros”, manifestó Ramos, añadiendo que además los precios de los minerales se están manteniendo, generando un mayor dinamismo en el sector.



En 2017, las exportaciones de minerales crecieron un 21,5%, al pasar de $us 3.064 millones (en 2016) a $us 3.723 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero de este año, las ventas externas de minerales aumentaron un 30%, al pasar de $us 269,9 millones (en enero de 2017) a $us 349,9 millones.



Por su parte, Jorge Parada, director de Minas de la Gobernación cruceña, dijo que la fiscalización in situ sobre la explotación y producción en el sector minero, que viene realizando la institución en su jurisdicción, ha contribuido a la apertura de nuevas firmas, sobre todo en Santa Cruz.

Por departamento

Hasta el segundo mes de 2018, de las 298.398 empresas registradas en Bolivia, 92.765 se encontraban en el departamento de La Paz, con una participación porcentual del 31%; 85.385 en Santa Cruz (29%) y 51.863 en Cochabamba (17%).



A decir de José Alberti, extitular del Colegio de Economistas de Santa Cruz, La Paz en los últimos años ha concentrado la mayor participación del tejido empresarial nacional porque allí se encuentra el mayor número de empresas unipersonales (consultores, asesores).

En cuanto al incremento de apertura de nuevas firmas en febrero de 2018, el departamento de Beni registró el mayor porcentaje: un 7%, ya que se crearon 574 empresas.



Esa situación se puede explicar, según Alberti, por el incremento del gasto en inversión pública, el gasto corriente para la contratación de consultores en línea y por producto, y que algunas actividades económicas, como la ganadería y agricultura, estén recuperando su crecimiento y ‘jalan’ a otras actividades y servicios conexos.