Aparecen más papeles contra titular de YPFB

El senador Demócrata por Santa Cruz, Óscar Ortiz, presentó ayer una resolución administrativa y una resolución de directiva de YPFB, que autoriza incrementar el precio de referencia para la adquisición de tres taladros y para concretar su compra, respectivamente, ambos firmados por el presidente a.i. de la estatal petrolera, con lo cual “acaban las dudas de que Guillermo Achá estaba al margen de las responsabilidad de este proceso”.



“Quiero presentar esta resolución administrativa de YPFB, fechada el 3 de junio de 2016. Esta resolución es por la cual se autoriza el incremento de referencia en más de 417 millones de bolivianos. La firma es precisamente del Guillermo Achá; este es uno de los hechos más cuestionados de todo este proceso”, enfatizó Ortiz.



El legislador cuestionó cómo es que se elevó de forma llamativa el precio de referencia para la adquisición de tres taladros para YPFB, entre la primer y segunda convocatorias públicas, con una diferencia millonaria.



“¿Quién firma esta resolución?. El señor Achá. El presidente tenía que tener conocimiento del proceso; nadie podría tomar la decisión de un incremento sustancial, de uno de los principales elementos de cuestionamiento, incluso por parte de la Unidad de Transparencia de YPFB, sin haberse informado y sin conocer el proceso”, aseveró Ortíz.



MAS niega protección

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo de Santa Cruz, Edgar Montaño, dijo que su partido no protegerá a ninguna persona o autoridad que esté involucrada en temas de corrupción. “Veremos hasta qué punto hay indicios, no hay una información al respecto, pero el señor Achá tiene que ponerse a disposición del Ministerio Público para que se pueda transparentar esta situación”, acotó.



A raíz del informe elaborado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Justicia denunció de manera formal a 15 funcionarios de YPFB y a un particular (de Drillmec) ante la Fiscalía General de haber cometido irregularidades en el proceso de contratación, entre las que figura un supuesto sobreprecio en la oferta de Drillmec.

