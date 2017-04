Aparecen interesados en el proyecto del Viru Viru-HUB

Por tener una ubicación estratégica para el transporte aéreo continental, el presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera, afirmó que el Gobierno tiene priorizado convertir al aeropuerto de Santa Cruz en una terminal internacional de intercambio de carga y de pasajeros, para lo cual, anunció la existencia de varios financiadores interesados en construir el proyecto Viru Viru-HUB si no prospera el crédito de la entidad china Eximbank.



“Quisiéramos saber, respetando las normas que tiene el Eximbank, si va el financiamiento. Si no va, podemos desplazar a otras instancias de financiamiento que están muy interesadas porque saben que ese es un proyecto exitoso, por la ubicación geográfica de Santa Cruz y por la infraestructura que se tiene”, sostuvo ayer, la autoridad.

Aunque dijo que se agotarán los tiempos y procedimientos con el Eximbank de China, espera que la decisión se acelere.

La semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que se analizarán otros financiadores para la construcción del aeropuerto si Eximbank demora en la aprobación del estudio de factibilidad del proyecto y le dio una semana de plazo para que el banco asiático tome una decisión final.



El proceso

Hace más de un año, el Ministerio de Obras Públicas realizó la primera licitación para el proyecto por un costo referencial de $us 400 millones. Se lo adjudicó a la empresa Beijing Urban por $us 300,2 millones, la que después intentó construir solo la mitad de la obra.

El Gobierno rompió el contrato e hizo mejoras para una nueva adjudicación. Se espera que Eximbank autorice el desembolsado del dinero para que se publique la licitación.



“Ya es suficiente tiempo. De manera respetuosa, hacemos un pedido a que esto se pueda acelerar o saber a ciencia cierta si están o no de acuerdo con el financiamiento”, mencionó García Linera.

Señaló que no le cabía dudas que es un proyecto “a todas luces, superrentable” y es por eso que el Gobierno ha recogido ofertas de otros bancos y países interesados, aunque no identificó cuáles