Anuncian un servicio más sistematizado y eficiente

La Agencia Boliviana de Correos, el nuevo operador postal que suplirá a la ya extinta Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), será más moderna y eficiente, anticipó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con radio Panamericana.

El Gobierno asegura que el objetivo es brindar un mejor servicio postal.

Así, se van a sistematizar los procesos de envío y de seguimiento de los paquetes que se despachan.

Claros detalló que la nueva iniciativa será efectiva y obviamente a la par de la tecnología actual.



El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Antonio Vásquez, afirmó que el nuevo operador postal incorporará tecnología para modernizarse y encarará el servicio de paquetería desde una óptica tecnológica para recuperar el mercado que perdió Ecobol con el paso de los años.



El personal a cargo

La nueva compañía va a cumplir con todos los estándares de contratación de personal de las empresas estatales. “Se van a lanzar convocatorias, se evaluará y calificará a los postulantes, para determinar los más idóneos que se contratarán”, dijo.



Vásquez no descarta la contratación de personal de Ecobol para la nueva firma estatal, aunque eso dependerá de que los perfiles coincidan con los requerimientos de las convocatorias.



En comunicado a los usuarios en puertas de las oficinas de Ecobol, se informa que por motivo de organización de las actividades administrativas solo se procederá a la entrega de correspondencia que se encontraba en curso.



A decir de la autoridad, la Agencia Boliviana de Correos va a comenzar a trabajar inmediatamente y no se va a interrumpir el servicio para no perjudicar a las personas que lo utilizan.



“Eso es lo que podemos garantizar”, manifestó Claros, pero más tarde el viceministro indicaba que el proceso tal vez tardaría una a dos semanas.



“El cierre de Ecobol y el lanzamiento del nuevo operador postal fueron tareas planificadas y estructuradas con mucho tiempo de anticipación”, sostuvo el ministro Claros. Sin embargo, las oficinas de la firma estatal en La Paz y Santa Cruz no atendieron ayer, según evidenció EL DEBER.

Estructura organizativa



La Agencia Boliviana de Correos estará a cargo de un director general ejecutivo como máxima autoridad, nombrado por el presidente del Estado Plurinacional mediante resolución suprema por una terna propuesta por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Las funciones del nivel técnico serán establecidas en reglamentación interna. No tiene directorio.

Ardua labor

Doble tarea

La Unidad de Liquidación de Ecobol cambiará de razón social por Agencia de Correos de Bolivia y reabrirán sus puertas la siguiente semana, dijo José Luis Urquizu, encargado de Ecobol en Sucre.



Operador logístico

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Correos de Bolivia, Rubén Bascopé, manifestó que Ecobol no podrá ser desmantelada porque es el operador logístico de servicios postales más grande del país.