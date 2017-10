Amante de Pari ganó licitación en Camiri, pero nunca se ejecutó

Hace 14 horas

Luciana Regina Cagnola, amante de Juan Franz Pari, exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas y ahora detenido en el penal de Chonchocoro, ganó una licitación pública de la Caja Petrolera de Salud (CPS) en la ciudad de Camiri.



Con la razón social de Regina Provisions, la súbdita argentina se presentó a la licitación del 1 de agosto de 2017, referida a la dotación de Productos de Artes Gráficas, Papeles y Cartón por un monto total de Bs 160.000 según datos investigados en la Caja Petrolera de Salud de esta urbe.



A pesar de haberse adjudicado la licitación, Regina Provisions no cumplió con las exigencias legales tales como la presentación de la documentación o la garantía del contrato, por lo que se habría emitido una Resolución Administrativa, la N° 01/2017 del 22 de agosto de 2017, anulando la adjudicación de la empresa de Cagnola, autorizándose una nueva licitación. Fue la única licitación adjudicada suspendida, según pudo averiguarse.



El director de la Caja Petrolera de Salud, Alejandro Garzón, a pesar de mostrar buena disposición para que los medios puedan investigar el caso, no pudo hacerlo porque estos días, el Directorio Nacional de la CPS se encuentra sesionando en esta ciudad.



Cuatro licitaciones

En total, Cagnola participó en cuatro licitaciones, tres en Santa Cruz y una en La Paz. Ganó dos pujas en el departamento, pero no cumplió ninguna de las adjudicaciones.



Sin embargo, en sus primeras declaraciones a la Policía, dijo que recibió un cheque de Bs 140.000 por el proceso que ganó en Camiri, y que esperaba el desembolso Bs 75.000 por otra licitación con el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

En este último proceso la comuna dijo que la mujer no cumplió con los requerimientos legales, y por eso el desembolso no se efectuó.