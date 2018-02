Acusado en caso Banco Unión denuncia nueva extorsión de fiscal

Un nuevo caso de presunta extorsión recae contra el fiscal Erlan Almanza. Esta vez, por el imputado en el caso del banco Unión, Alexis Calderón, quien, para conseguir su libertad, supuestamente negoció $us 20.000 con Almanza. El fiscal niega el extremo y denuncia que lo quieren apartar del caso del Banco Unión, donde investiga el desfalco de Bs 37,6 millones.

“Por favor doctor, yo le rogaría. Aparte de los $us 5 (mil), que ya hemos acordado, los $us 15.000 le quiere dar así (en efectivo), pero no teníamos la plata. Pero (la mamá de Calderón) ya ha empeñado su terreno y ahora queremos hacer las cosas bien para que (Alexis) salga en cesación”, señala una voz de mujer en la grabación hecha pública, que dice ser la madre de la hija de Calderón. A lo que la voz de Almanza le contesta “tiene que ver los documentos”, y luego, “vamos a ver eso” y “yo hago mi trabajo”.

A Alexis Calderón lo detienen en septiembre de 2017, cuando la Policía allana el domicilio de Juan Pari, principal acusado del desfalco, en la zona de Obrajes. Calderón llevaba dos frazadas y al momento del contacto con los investigadores, caen descargos de fraccionamientos financieros de Pari y de su pareja Luciana Cagnola, también imputada en el caso. La Fiscalía considera que Alexis quería esconder pruebas y más tarde lo imputa por delitos financieros.

Según la agencia ANF, Calderón, mediante su abogado y familiares, presentó la denuncia la semana pasada, pero en al menos cinco ocasiones fue rechazada por el Ministerio Público por distintas observaciones.

Almanza se defiende

Por su parte, el fiscal Erlan Almanza, reconoció haber hablado con la mujer pero señaló que la grabación es “temeraria y falsa” ya que está incompleta y no describe toda la conversación.

“No muestra cómo le digo que en ningún momento he pedido un peso ni he recibido un peso de nadie. Nadie ha pedido hasta la fecha ninguna cesación. Una vez me llamó la mujer de Calderón, no lo niego. Pero en ese audio bajan volumen lo que se sospecha que está queriendo manipular ese audio”, manifestó.

El fiscal cree que lo están obligando a que se aparte del caso, pero se encuentra investigando “para saber de dónde vienen estas acciones y van a ser procesadas las personas involucradas como corresponde”. Dijo que no descarta que dentro de esas manipulaciones estén involucrados algunos miembros policiales.

Primera denuncia

Hace 12 días, Juan Pari manifestó que los hermanos Juan Carlos y William Gott prometieron resolver su detención con el pago de un monto aún desconocido al fiscal Almanza.

En contacto con EL DEBER, el fiscal informó que ha logrado reunir pruebas para desvirtuar las acusaciones de Juan Pari y que serán presentadas ante el fiscal general, Ramiro Guerrero, en las próximas horas.