Achá se pone a órdenes de Fiscalía por taladros

En medio de discrepancias y una fuerte tensión en esferas del Gobierno por el bullado caso de la compra de tres taladros, ayer el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, afirmó estar dispuesto a someterse ante la justicia para aclarar sobre las supuestas irregularidades cometidas en la firma del contrato entre YPFB y la compañía italiana Drillmec.



La afirmación la hizo durante el cierre de la feria YPFB Compra realizada en predios de la Feria Exposición.

“Hay una denuncia formal. Nosotros en todo lo que podamos vamos a coadyuvar en la investigación que se está realizando en el marco de la transparencia. Cualquier requerimiento que se tenga por parte de la Fiscalíao u otras instancias, YPFB lo va atender de manera oportuna... estoy con toda la predisposición de acompañar el proceso”, afirmó el ejecutivo.

A la consulta de que si goza de la confianza del presidente Evo Morales y del ministro de Hidrocarburos, Achá respondió: “Yo mientras siga en el cargo voy a obedecer todos los lineamientos a toda la gestión que está haciendo el Estado Plurinacional de Bolivia a la cabeza de nuestro presidente Evo y también como cabeza del sector, el ministro Sánchez”.

Refiriéndose a las críticas de los opositores, dijo que ellos no entienden los procedimientos y las responsabilidades que se asumen por parte de algunas instancias dentro de la corporación; es más, cuestionó su ‘poco conocimiento’ que se tiene en la parte administrativa sobre el reglamento de la empresa petrolera estatal.

El jueves, YPFB mediante un comunicado negó que Achá haya ordenado a la empresa italiana Drillmec proceder con la fabricación de tres taladros, en el marco de un contrato que está denunciado por presunta corrupción.



La aclaración de YPFB surgió luego de que la empresa italiana publicó una solicitada de prensa en la cual afirmó que el contrato es correcto y que incluso el presidente de YPFB, Guillermo Achá, dio la orden de proceder con la fabricación de los equipos.



La estatal petrolera contrató a Drillmec para la provisión de tres taladros por $us 148.881.600. Sin embargo, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos halló irregularidades en el proceso de licitación y el Ministerio de Justicia presentó una denuncia por presunta corrupción contra 15 funcionarios de YPFB y uno de la compañía Drillmec sobre los cuales encontró indicios de responsabilidad.



El ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que Achá no fue incluido entre los denunciados porque no firmó el contrato, pero luego de la publicación de la nota de prensa de Drillmec, el senador opositor Óscar Ortiz pidió que también el presidente de YPFB sea investigado.



Ante esta situación, la estatal aseveró que la Presidencia Ejecutiva "en ningún momento fue representante de YPFB en el referido contrato, menos aún emitió alguna orden de proceder para el inicio de la fabricación de los equipos de perforación".



Se señaló que el contrato con Drillmec fue suscrito por la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización y la Orden de Proceder fue emitida por la Gerencia de Perforación.

“La empresa Drillmec falta a la verdad respecto a hechos que son de su conocimiento, por lo que YPFB se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan", advirtió en un comunicado oficial la petrolera.



Reunión con Evo

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, pidió máxima transparencia en las investigaciones y que “si fuera el ejecutivo de la corporación no tendría inconvenientes en presentarme cuando así lo disponga la Fiscalía o un juez”.

Borda reveló que el jueves sostuvieron reuniones con el presidente Evo y representantes de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia en los cuales se analizó y se acordó trabajar en proyectos de exploración de nuevos campos gasíferos en el país. No obstante, también se abordó el ‘mal momento’ que está pasando YPFB con el tema de los taladros. Refiriéndose específicamente al asunto de los taladros indicó que es un tema que tiene que ser decidido por el presidente Evo Morales.

Anunció que sostendrán reuniones con el primer mandatario en las próximas horas y que habrá novedades.

El principal ejecutivo de los trabajadores petroleros de Bolivia, José Domingo Vásquez, explicó el jueves que en dicha reunión se habló de fortalecer el control social para garantizar la institucionalidad y transparencia de la estatal YPFB.

Vásquez dijo que este domingo los trabajadores petroleros se reunirán con el jefe de Estado para analizar las propuestas técnicas de las posibles áreas de exploración.

Exhorto

La firma Drillmec exhortó al Gobierno a cumplir lo firmado y la orden de proceder que refrendó YPFB porque, “como lo recalcó en más de una oportunidad el propio presidente ejecutivo de la compañía, Guillermo Achá, todo el proceso de adjudicación del contrato (…) fue transparente”.