ASFI identificó 10 controles vulnerados en el desfalco

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), detectó la vulneración de al menos 10 controles en el Banco Unión, donde Juan Pari sustrajo al menos Bs 37,6 millones en 10 meses y que si se hubieran aplicado de forma adecuada, habría minimizado el riesgo operativo de las agencias de Batallas y Achacachi, donde se produjo el robo.

La información se encuentra en el memorial que la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, presentó ante la comisión de fiscales de La Paz que investiga el caso del fraude, con el que pedía ampliar la denuncia en contra de 17 funcionarios de la entidad financiera, la mayoría de los cuales está con detención preventiva.



La vulneración

La ASFI enumera en primera instancia que se vulneraron los controles cruzados duales, que establecían la administración conjunta del efectivo en bóveda e ingreso restringido a prebóveda y bóveda.

En ese sentido, señala que no se verificaban los saldos de cierre de bóvedas ni se recontaba el dinero. Por este hecho, la Fiscalía detuvo preventivamente a las dos cajeras, una de la agencia de Achacachi y otra de Batallas (La Paz), que ejercían el control dual junto a Juan Pari.

También establece que en el control mensual de verificación física de efectivo en bóveda no se realizaban los arqueos de forma sorpresiva, sino que eran efectuados de forma periódica en los últimos días de mes. Por esa vulneración se apunta a los gerentes de agencias de

Achacachi y Batallas.

En el control regional de visitas operativas, la ASFI se refiere al informe IN/COR/52/2017 de julio de 2017, que hizo la Jefatura de Agencias (que depende de la Jefatura Regional de Operaciones y de la Subgerencia Regional de Operaciones); se apunta a que no existe el cierre diario de cajas del exjefe de Operaciones, Juan Pari (meses de mayo, junio y julio de 2017), pero se concluye que “no hay observaciones relacionadas a la revisión aleatoria de movimientos de cierre de cajas”.

Asimismo, apunta a la falta de control nacional de cuadre contable de ATM’s (cajeros automáticos), deficiencias en el llenado en el libro de bóveda, y el reporte de saldos actuales por cajero no cuenta con la firma y sello del exjefe de Operaciones.

Un retiro ilegal



Observa los controles de seguridad física y la manipulación de las cámaras por ‘redireccionamiento’ del sistema de cámaras de agencia y escudriña que la desvinculación del jefe de Operaciones Juan Pari, el 4 de agosto de 2017, generó una papeleta de egreso por Bs 800.000, siendo una transacción de movimiento de carga de ATM en la agencia de Achacachi.



Por último, el ente regulador critica falta de aplicación en la política de prevención, detención, control y reporte de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes bajo el enfoque de riesgos, que no realizaron los funcionarios del banco, pese a tener la obligación de hacerlo.



Además de los controles de auditoría que no se aplicó por el D0epartamento de Auditoría Interna, la ASFI enumera otras cuatro vulneraciones de menos impacto.

Estado de salud de Pari

El principal acusado del desfalco, Juan Pari, ahora detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, debía aclarar varias dudas acerca del caso. La oportunidad se le presentó el martes, pero evitó ampliar su declaración informativa acusando un deterioro de su salud.

Sin embargo, el director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, informó ayer que Pari no tenía problemas de salud cuando se lo revisó en el penal.



“Él estaba estable de salud. Ya he recabado información y me indican que no tenía ninguna descompensación”, manifestó la autoridad.

Por su parte, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, Miguel Ángel Irusta, indicó a ANF que tras un tiempo de ambientación al penal de Chonchocoro, Juan Pari ya fue incluido entre la población carcelaria y ahora está recluido en la sección “E” de la cárcel de máxima seguridad.



Lista de policías



Entre tanto, el comandante de la Policía boliviana, Abel de la Barra, confirmó la entrega, al Ministerio Público, de la lista de seis efectivos que habrían estado encargados de la vigilancia de las agencias de Batallas y Achacachi.



“Se ha entregado (la lista). Tenemos conocimiento de que son seis”, manifestó De la Barra al respecto.

La semana pasada, en el Ministerio Público se conoció que al menos serían 40 uniformados que se presentarán a declarar por el hecho.



Coadyuvantes



Los legisladores de Unidad Nacional (UN) resolvieron constituirse en parte coadyuvante en el proceso de investigación en el caso del millonario desfalco al Banco unión, dijo el diputado Wilson Santamaría.



“Hemos tomado la decisión de que UN se convertirá en coadyuvante. Estamos enviando un memorial a la Fiscalía para que se nos tome en cuenta como adheridos al proceso”, declaró el legislador a la agencia de noticias ANF.

Santamaría cree que en el proceso de investigación no solo se están produciendo contradicciones, sino hechos llamativos como el extravío de celulares, disputas entre la Fiscalía y la Policía, entre otros, que podrían afectar las indagaciones.