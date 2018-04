ASFI dice que no hay restricción para sacar dinero del Banco Unión 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de su directora ejecutiva, Lenny Valdivia, salió el martes en defensa del Banco Unión y dio su aval al retiro de dinero de la bóveda que se realizó, en horas de la madrugada, el 24 de julio de 2016 con destino, supuestamente, al municipio de Apolo. Dijo que de acuerdo a la normativa bancaria "no hay restricciones de horario" para realizar este tipo de operaciones.



"Los horarios en los que se puede hacer el transporte de valores no tiene ningún tipo de restricción, a veces cuando estamos durmiendo, en los cajeros automáticos, a tempranas horas de madrugada, se efectúa el recargado. Aparentemente el mecanismo de salida de estas brigadas solidarias integrales al municipio de Apolo requería que se traslade a tempranas horas", señaló.



El diputado de Unidad Nacional (UN), Wilson Santamaría, ratificó su denuncia en contra del Banco Unión y los presuntos responsables de la operación cuestionada. "Haré una nota solicitando a la ASFI inicie una auditoría técnica para que se establezca si todas las operaciones desde su funcionamiento se hacen de esta manera (...). La entidad reguladora ASFI no está para socapar las acciones del banco del Estado, está para explicar si se han hecho bien las cosas", dijo.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Valdivia dijo que la ASFI tomó conocimiento mediante una nota recibida el 20 de julio de 2016 sobre el traslado de dinero que tenía programado el Banco Unión, esto en aplicación al reglamento para la apertura, traslado y cierre de puntos de atención financiera.



"El Banco Unión puso en conocimiento de la ASFI la apertura de una oficina ferial temporal, adjuntando para ello, el llenado de un anexo con especificaciones inherentes a la operación de una oficina ferial para operar 23 días a partir del 25 de julio de 2016 con destino Apolo, pero además la oficina debía hacer sus recorridos por las poblaciones de Siphia, Irimo, Pata y Puchahue", señaló.



Indicó que la ASFI envió una nota al Banco Unión para el respaldo correspondiente del traslado de 150 mil bolivianos a Apolo, realizado en el marco de las brigadas solidarias organizadas con la Agencia para el Desarrollo de las Microrregiones y Zonas Fronterizas, (Ademaf) para el pago de bonos sociales.

Valdivia también justificó el no uso de las empresas transportadoras autorizadas por la ASFI para el transporte de dinero del Banco Unión para el caso de Apolo, ya que cuando estas no prestan su servicio a localidades de difícil acceso, corresponde a la entidad bancaria tomar los recaudos de seguridad para su traslado.



La denuncia



Santamaría denunció que durante la madrugada del 24 de julio de 2016 se retiró dinero del Banco Unión, un monto declarado de "confidencial", sin escolta de seguridad y, supuestamente, dirigido al municipio de Apolo en el departamento de La Paz.



En el informe 26/2016 del cabo José Teodocio Condori, operador de radio de la oficina central del Banco Unión que ingresó el 23 de julio en un turno de 24 horas, señala: "A horas 2:35 aproximadamente se hizo presente Alejandro Álvarez Espinoza, jefe regional de Seguridad del Banco Unión S.A. indicando que por instrucciones del señor Lic. José Luis Quiroz, gerente nacional de Operaciones, se ingresará a bóveda central para realizar el retiro de dinero en efectivo para luego ser trasladado a la localidad de Apolo".



Según le manifestaron a Condori, el traslado del dinero sería escoltado por militares, aunque el cabo hizo notar que el traslado de dinero en efectivo se realiza "por personal policial y en los vehículos de transporte de valores", pero le manifestaron que las órdenes de gerencia es que los custodios serían militares.

