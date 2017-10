ASFI: Banco Unión sufrió siete fraudes desde 2010 

Desde 2010, el Banco Unión sufrió siete fraudes internos, siendo el más publicitado por el monto comprometido de casi Bs 37,7 millones, el perpetrado por el exgerente de la agencia de Batallas, Juan Pari, reveló la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.

De acuerdo al detalle ofrecido por Valdivia ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, en2010 hubo un fraude interno en el Banco Unión por más de Bs 415.000; en 2014 se afectó con $us 45.000; en 2015 se dio el tercer golpe por más de $us 573.000; mientras que en 2017 se registraron tres fraudes, sin contar el de Pari, por montos variables de Bs 160.000, Bs 30.000, $us 173.000 y Bs 195.000.

"El Banco Unión en el marco de lo que exige la Ley de Servicios Financieros ha reportado con anterioridad correspondiente años pasados, otros seis hechos delictivos (al de Juan Pari) y que todos se están sustanciando en procesos, los montos son bastante pequeños por eso decimos que el hecho de apropiación indebida de fondos acontecido en Achacachi y Batallas es un hecho aislado", señaló Valdivia este viernes en instalaciones de la radio Patria Nueva.

De acuerdo con la suma basada en el cuadro de la ASFI, el fraude interno que afectó al Banco Unión desde el año 2010 llega a Bs 800.784 y $us 791.652. El de Pari superó todos los anteriores fraudes internos con una cifra de casi Bs 37,7 millones.

"Habían muchas dudas incluso sobre la responsabilidad de la ASFI y está claro que el tema de identificar, medir o mitigar cualquier tipo de riesgo o fraude interno al interior de la entidad del sistema financiero es un tema de entera responsabilidad de la entidad financiera, el regulador y supervisor no tienen alcance para poder detectar ese tipo de operaciones porque la información que recibimos, diaria, semanal, mensual, trimestral es información consolidada", explicó.

De acuerdo con la Ley 331 del banco público del 27 de diciembre de 2012, el principal accionista del Banco Unión es el Tesoro General del Estado con 97% y 3% accionistas privados.



"No mediatizar el caso"

La directora Ejecutiva de la ASFI instó a no "mediatizar" el caso del Banco Unión ya que existe una comisión de investigadores delegados por el Ministerio Público.

"Cualquier sindicación, cualquier declaración que permita establecer la verdad material de los hechos debe ser formulada por la autoridad competente, y en este caso ante la comisión de fiscales que lleva la investigación", dijo.

Valdivia dijo que otro tipo de declaraciones en otras realidades definitivamente no pueden ser consideradas válidas porque pueden caer en especulación. "Cualquier involucrado que preste una declaración debe ser ante la autoridad competente y no mediatizar el tema", señaló.

Pidió dejar trabajar a la comisión de fiscales para dar con la verdad de los hechos. "Desde la ASFI estamos cuidando que este tema se maneje de manera técnica, exhortamos y no nos vamos a cansar de pedir a las autoridades del Órgano Judicial, Ejecutivo y Legislativo que tenga mesura en sus declaraciones", indicó.

La ejecutiva dijo que a la ASFI le preocupa la afectación que se puede hacer a las entidades financieras y que por ello se desplegó al equipo de supervisores de riesgo tecnológico, de riesgo de liquidez, de riesgo de lavado (de dinero), de riesgo operativo. "Es un trabajo bastante complejo y cuando tengamos resultados vamos a dar la información", dijo.

Acotó que el sistema financiero boliviano goza de buena salud con un crecimiento significativo en los últimos 11 años. "Hemos cerrado a septiembre de 2017 con Bs 154.657 millones, en la misma medida hubo un crecimiento en la cartera de créditos y hemos cerrado con Bs 147.860 millones", detalló.

Del mismo modo dijo que la mora es la más baja de la región con 1,9% , y destacó que todas las entidades financieras hicieran importantes inversiones para mejorar su tecnología y ofrecer de mejor manera sus servicios financieros.