AEVivienda rebajó costos para facilitar créditos

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) justificó haber bajado los precios de los departamentos del condominio Wiphala, en la ciudad de El Alto, para facilitar el acceso a créditos bancarios a los potenciales beneficiarios.

“En ese condominio se hizo un nuevo recálculo para disminuir el precio de $us 42.000 a $us 35.000 las soluciones habitacionales, porque había muchos postulantes que no podían acceder a créditos bancarios”, explicó Higinio Flores, coordinador Interinstitucional de AEVivienda.

Dijo que esa decisión era parte de la campaña Vivienda Ya, que se lanzó a escala nacional y que empezó por ese condominio, pero que llegará en segunda instancia con precios ya mejorados a la urbanización Papa Francisco, de Santa Cruz, y en el condominio Bartolina, de Cochabamba, para dar vivienda a personas que no la tienen”, señaló Flores.

De esa forma, rechazó la información de que habría un desinterés en comprar departamentos en el condominio de Villa Mercedario, de El Alto.

Según la agencia noticiosa ANF, en los dos años y dos meses transcurridos desde la inauguración de los bloques, solo se vendió el 11% del complejo; es decir, 39 de 336 unidades.

Con la rebaja de los departamentos, se espera acelerar la venta de los 297 departamentos restantes. Ayer, las oficinas de AEVivienda se encontraban llenas de interesados. /MAM