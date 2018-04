ABC entrega informe sobre firmas vinculadas a Lava Jato

Las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvao fueron identificadas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y clasificadas dentro de un informe entregado ayer al Ministerio de Obras Públicas. El principal fin del informe es que se facilite la documentación a la Comisión Especial Mixta de Investigación de sobornos en el caso Lava Jato, generado en Brasil con repercusión en Bolivia.

“Hemos hecho un relevamiento de documentación inmensa. Son cajas de documentos, contratos, procedimientos que hay que evaluar a detalle, desde el 2003 hasta la fecha. Son diferentes tipos de documentación, tanto en procesos de contratación como en la misma ejecución. Y en la actualidad, se han tenido todavía algunos actos de cierres administrativos y financieros, para que se pueda evaluar de manera constante e íntegra todo lo que es este proceso”, explicó ayer el presidente de la ABC, Marcos Farith Loayza.

A principios de mes, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó haber instruido a la ABC preparar toda la información para colaborar en la investigación que realizará la comisión creada con seis asambleístas para conocer el caso Odebrecht. La oposición, generó otra comisión paralela para ampliar las investigaciones a otras firmas que posiblemente hayan actuado sobornando a ex autoridades.



Que se investigue



La semana pasada, la expresidenta del Servicio Nacional de Caminos (SNC, ahora ABC), Patricia Ballivián, ratificó estar dispuesta a cualquier investigación del caso.



“Somos los más interesados en saber qué ha pasado. De mi parte, habrá la mayor colaboración.



Este es un tema que necesitamos aclararlo, saber qué ha pasado porque de acuerdo al panorama que se ve, hay gente que se ha malbeneficiado de esto. Corresponde una investigación seria, con todos los elementos que se va a llevar en la Comisión porque para eso se ha creado”, señaló.



El presidente Evo Morales había solicitado la conformación de una comisión legislativa para investigar los supuestos sobornos de Odebrecht en el país, luego de conocerse el operativo “Castillo de Arena” que vinculaba a Bolivia con presuntos sobornos.



Convenios



Entre tanto, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra dijo que la comisión oficial, presidida por la diputada Susana Rivero, trabaja primero en la forma de suscribir cooperación con instituciones para tener pruebas contundentes para sus conclusiones en seis meses.



“Tenemos que tener un formato de carácter legal porque estamos hablando de la comisión de delitos de soborno. No podemos, de forma irresponsable, iniciar acusaciones, sin que esto no cuente con documentación certificada legalmente. Esta semana vamos a suscribir convenios”, dijo Salvatierra.

La diputada Betty Yañíquez, que también forma parte de la comisión oficial, señaló que se estableció, además de buscar cooperación institucional, llegar a recopilar pruebas, entrevistas e inspecciones y elaborar el informe, en la etapa investigativa.