A seis días del cierre de Ecobol, relevo no opera

A seis días de haberse promulgado el Decreto Supremo 3495 que establece el cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol) y la creación de la Agencia de Correos de Bolivia para suplirla, esta última aún no ha comenzado con sus operaciones. Esta situación ha ocasionado incertidumbre entre las personas que esperan paquetes.

Cabe recordar que el día que Ecobol fue cerrada (1 de marzo), el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con radio Panamericana, aseguró que el nuevo operador postal comenzaría a trabajar inmediatamente y que prácticamente no se iba a interrumpir el servicio para no perjudicar a las personas que lo utilizan.

Por su parte, el viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez, informó, sin precisar la fecha, que la Agencia de Correos de Bolivia iniciaría sus operaciones esta semana.

EL DEBER envió un cuestionario al Ministerio de Obras Públicas para conocer cuándo comenzará a operar la nueva Agencia de Correos de Bolivia. “Las preguntas podrán ser respondidas por el gerente del nuevo operador postal, quien será posesionado la próxima semana, una vez que sea nombrado por el presidente”, contestaron.

Mientras se establece el nuevo operador postal, la gente que espera sus paquetes está inquieta. Hugo Peña, un joven que normalmente recibe correspondencia cada dos o tres meses, indicó que antes de la intervención de Ecobol por parte del Gobierno, le habían avisado que podía pasar a recoger un paquete. “Ahora no sé cuándo ni dónde me la van a entregar, ya no hay a quién consultar”, manifestó.

Algunos de los trabajadores se mantienen en vigilia fuera de las oficinas de Ecobol en Santa Cruz, expresaron que desconocen desde cuándo comenzará a operar la Agencia de Correos de Bolivia. Lo único que garantizan es que nadie ha entrado al edificio, ya que además del precinto y los candados colocados por el Gobierno ellos también colocaron candados, por seguridad.

Reunión con el Gobierno



El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Correos de Bolivia, Rubén Bascopé, informó que hoy retomarán las negociaciones con el Gobierno, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, para analizar las observaciones que se identificaron en algunos prefiniquitos de los extrabajadores de Ecobol.

Muchos de los funcionarios de Ecobol, en todo el país, están preocupados, ya que tienen observaciones sobre los montos que calculó la Unidad Ejecutora de Titulación del Ministerio de Obras Públicas, entidad gubernamental encargada de la liquidación de los empleados.

A los trabajadores, en algunas ciudades como en Santa Cruz, les adeudan 14 bonos (de Bs 400) de refrigerio y transporte, correspondientes a 2017 y lo que va de 2018.

Deuda y arreglo

Aportes impagos

Ecobol debe alrededor de Bs 26 millones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Óscar Ferrufino.



Monto para liquidación

La Unidad de Liquidación de Ecobol dispone de al menos Bs 50 millones para disolver la empresa y pagar el beneficio laboral a los más de 390 trabajadores que tiene la firma en todo el país, según el viceministro de Telecomunicaciones, Marco Vásquez.