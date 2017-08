Trabas complican la apertura de empresas

Enredo. Acudir a por lo menos 10 oficinas en distintos puntos y en diferentes días, un mínimo de dos ocasiones, y presentar los mismos documentos una y otra vez (en algunos casos legalizados) son los ‘pasos normales’ que debe seguir una persona para abrir una empresa en Bolivia.

Y es que la presunción de mala fe en las reparticiones públicas donde se tienen que realizar ciertos trámites y un sistema normativo completamente desmembrado son, entre otras, las causas que condicionan la apertura de empresas en Bolivia, según académicos nacionales que participaron de la mesa redonda organizada por Dinero y la Fundación Populi para abordar el tema de la ‘tramitología’ y las medidas anunciadas por el Gobierno para disminuir la burocracia.

Para Rodrigo Garrón, director de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica, en el país existe un sistema normativo completamente desmembrado para la creación de empresas. “Si alguien quiere abrir una compañía tiene que padecer varios días, ya que debe dirigirse a una serie de reparticiones alejadas la una de la otra y en horarios diferentes. Esto genera intermediarios que a la postre se traduce en corrupción”, manifestó.

A juicio de Garrón, lo primero que debe hacerse en el país es concentrar toda la creación de trámites en un solo lugar. “Si la desburocratización no es concentrada, no servirá de nada porque vamos a seguir peregrinando por varias instituciones”.

Emilio Gutiérrez, director de la Business School de la Uagrm, indicó que en Bolivia se presume la mala fe y esto genera desconfianza de la autoridad hacia los particulares. “Es una vergüenza que internamente los sistemas de información de las instituciones no se hayan cruzado. Piden fotocopias y hasta el original de documentos que ellos entregan”, dijo.

A decir del analista económico Mauricio Landeau, en Bolivia ya no se debe hablar de burocracia, sino de ineficiencia procedimental en la administración pública y privada. “El factor más importante para incentivar o desincentivar el emprendedurismo es el riesgo. El riesgo para los financistas es la diferencia entre la rentabilidad esperada versus la real”, sostuvo.

Para Landeau, si la norma no se adecua a la realidad de la sociedad, esta busca cómo funcionar por ‘debajo’.



Una vez abierta la empresa, los inconvenientes continúan, según la auditora financiera Matty Flores. “Las sanciones y el control resulta muy estricto, el Estado (en todos sus niveles) multa a las compañías por no tener información al día y realizan inspectorías innecesarias”, manifestó.

Desde la perspectiva de Marco Antonio Del Río, catedrático de economía, existen problemas estructurales y pareciera que la única vía para solucionarlos es la política, aunque lo más importante es enfocarse en lo que puede modificarse a corto plazo.



Desde Fundempresa señalaron que, en el marco de la Ley 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas, a partir de junio los emprendedores pueden inscribir su empresa ante el Registro de Comercio en la página www.miempresa.gob.bo, con una reducción del 65% en el costo del trámite y del 50% en el tiempo de tramitación.



Bolivia es una de las economías más difíciles para hacer negocios, según el informe Doing Business 2017 (Banco Mundial). En el indicador de apertura de un negocio (se evalúan 11 indicadores) ocupa el puesto 177 (de 190) con 14 procedimientos, 45 días y el equivalente al 54,1% del ingreso per cápita (unos $us 1.663).

Plan de desburocratización

El 2 de junio el presidente Evo Morales anunció un plan de 11 puntos de desburocratización en las instituciones estatales mediante la digitalización de trámites.

La medida busca aminorar los costos y el tiempo que se emplean en algunas diligencias.

Entre las acciones incluidas en ese primer paquete destacan el Registro Obligatorio de Empleadores, la Gaceta Electrónica y la Oficina Virtual de Registro de

Comercio Sistema Yuriña.



La Oficina Virtual del Registro de Comercio posibilita que el empresario pueda realizar el control de homonimia en línea, de manera inmediata y gratuita. También llenar el formulario de solicitud de inscripción, lo cual permite simplificar los requisitos porque el emprendedor ya no debe presentar la fotocopia de documentos personales ni el balance de apertura, indicaron desde Fundempresa.



“Es posible que existan numerosos obstáculos para llevar a cabo esta adecuación; sin embargo, la recompensa resulta enorme, una mejora en los procesos, costo y tiempo de registro de una empresa genera beneficios que tendrán repercusiones en el corto y largo plazo”, manifestó Damariz Ortega, investigadora de la Fundación Populi.



Para ella, la Ley 779 no es una solución cuando no haya un cambio estructural en la cultura ni en la confiabilidad de las personas, lo cual es un tema de largo plazo y que no se resuelve con un decreto. Se buscó la versión de la Autoridad de Empresas sobre la burocratización en Bolivia, pero no respondieron.