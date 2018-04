Toyosa busca la Hilux más antigua y mejor conservada de Bolivia

Como parte de los festejos de los 50 años de la camioneta Hilux, Toyosa, firma que representa a Toyota en Bolivia lanzó la campaña En busca de la Hilux gladiadora del tiempo.

La actividad pretende encontrar a la camioneta Hilux más antigua y mejor conservada del país, y entregarle al dueño, una versión full y 0 kilómetros de la Hilux 2019.

"Queremos premiar la fidelidad y preferencia de los clientes bolivianos. La Hilux es una demostración de la resistencia de nuestros vehículos", manifestó Erick Saavedra, CEO de Toyosa.

Podrán participar de la campaña personas naturales o jurídicas que cuenten con un vehículo Toyota Hilux, presentando su CI, junto con toda la documentación de la camioneta correspondiente. Además, debe tener al día el pago de sus impuestos.

Por su parte, Masahiro Inoe, encargado de Toyota para América Latina, señaló que el año pasado la marca vendió 490.000 motorizados en la región, de los cuales 3.600 fueron en Bolivia. Para 2018, estiman vender 5.000 unidades en el país.

Para elegir a la Hilux ganadora se realizará una evaluación técnica a cargo del personal técnico de Toyosa y Crown. Los interesados en participar podrán presentar su camioneta hasta el 29 de junio. El ganador se conocerá el 5 julio y el premio se entregará siete días después.

En Toyosa y Crown se puede encontrar la Hilux en tres versiones, la básica a $us 29.000, intermedia en $us 32.500 y de lujo a $us 38.500. Todas las versiones tienen garantía de cinco años o 125.000 kilómetros.