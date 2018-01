Sepa cuánto vale una mega franquicia estadounidense

Cuando piensa en iniciar su propio negocio, quiere una idea que no pueda fallar, un proyecto con altas probabilidades de éxito. Si busca una vía segura y ‘sembrar’ su inversión en un terreno fértil, una franquicia de fama mundial es una de las mejores opciones.



En la presente edición Dinero le facilita una lista elaborada por Franchise Direct, que muestra cuánto cuesta abrir una sucursal de alguna de las más icónicas franquicias estadounidenses.



En el sector de tiendas de conveniencia, no hay marca más famosa que 7-Eleven. La inversión inicial estimada fluctúa entre los $us 40.000 y $us 1,1 millones. Las cuotas de servicio y publicidad varían en relación a las ventas netas. Su número estimado de franquicias es de al menos 56.600.



En el ámbito hotelero, el Wyndham Hotels and Resorts, que cuenta con 7.760 franquiciados, es atractivo. Se requieren entre $us 36,7 millones y $us 70 millones (no incluye el valor del terreno) para poseer la marca. Su cuota de servicio es del 5% y la de publicidad es del 3% (sobre las ventas netas).



En cuanto al cuidado personal, la marca Gold’s Gym es una buena opción. La inversión inicial estimada varía entre $us 1 millón y $us 4 millones. Su cuota de servicio es del 5% de las ventas netas o $us 200.000 cada mes (el mayor monto). Actualmente cuenta con 750 sucursales.



En los sectores helados y cafeterías (especializada en donuts), no existen marcas más rentables que Baskin-Robbins y Dunkin’ Donuts, respectivamente.



Para poseer la primera marca se requiere entre $us 94.000 y $us 402.000. Las cuotas de servicio y de publicidad son del 5,9% y el 5% (de las ventas netas), respectivamente. La segunda marca cuesta entre $us 250.000 y $us 1,7 millones. Las cuotas de servicio y de publicidad son las mismas que las de Baskin-Robbins.



En el campo gastronómico, especialmente en el segmento de la pizza, la marca Pizza Hut es una de las mejores elecciones. La inversión calculada para abrir un restaurante oscila entre los $us 852.000 y $us 2,1 millones. Para los locales únicamente con servicio para llevar y entregas a domicilio se necesitan entre $us 297.000 y $us 528.000. La cuota de servicio es del 6%, mientras que de publicidad es de entre el 2,5% y el 3%.



Finalmente está la franquicia estadounidense de comida rápida más conocida del planeta: McDonald’s.



Para poseer la marca y sumarse a los 36.900 franquiciados que existen en el mundo, se necesitan entre $us 989.000 y $us 2,2 millones. Las cuotas de servicio y de publicidad son del 4% y no menos del 4% (sobre las ventas netas), respectivamente.