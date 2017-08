San José de Chiquitos, con nuevas inversiones hoteleras

La cuna de la cruceñidad, San José de Chiquitos, municipio distante a 289 kilómetros al este de la capital cruceña, potencia su oferta hotelera con inversiones privadas por un valor que alcanza los $us 2 millones.

El Sutó Apart Hotel es una apuesta empresarial que, a decir de la propietaria, Roxana Salvatierra de Friedman, irrumpe en el mercado de la población chiquitana para llenar la creciente demanda de hospedaje de empresas agroindustriales, ganaderas y petroleras que desarrollan actividades productivas, económicas y de servicios en la jurisdicción del municipio josesano.

El complejo dispone de cinco habitaciones y cuatro departamentos de dos dormitorios y cuentan con áreas sociales y de servicios. En la actualidad atiende a clientes corporativos en el bloque estructural que estrenó hace seis meses y en cuya obra se invirtieron $us 600.000.

Salvatierra explicó que dada la aceptación del segmento empresarial que en la actualidad copa la demanda de servicios y la proyección de la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco alistan la construcción de la segunda fase para completar el proyecto hotelero. Invertirán $us 400.000 más.

Misiones de Chiquitos, es otro proyecto hotelero que gesta el grupo Rivero-Gutiérrez en una esquina de la plaza de San José.

Joey Rivero Gutiérrez, ejecutivo del grupo empresarial familiar, indicó que la idea es estrenar en septiembre u octubre el complejo, cuya categoría será cuatro estrellas. Tendrá una capacidad de 23 piezas.

Aseguró que con este proyecto aspiran captar los turistas europeos y de EEUU que llegan a San José de Chiquitos atraídos por la arquitectura misional de la iglesia y los destinos incluidos en el circuito turístico de la zona. Invirtieron $us 1 millón en la obra.

Wilfredo Elías es otro empresario de la zona que impulsa un hotel que prevé estrenar en septiembre. Aún no definió el nombre, pero adelantó que dispondrá de 13 piezas y entre 18 y 20 camas.

Reporte oficial



El alcalde josesano, Germaín Caballero, atribuyó el despegue de inversiones del sector hotelero a la visibilización del municipio como el nuevo centro de desarrollo del oriente cruceño, al mejoramiento de la infraestructura vial y al interés que despierta la vocación productiva, ganadera y turística en la zona.



Según Caballero, técnicos de la Alcaldía josesana y de la Gobernación cruceña acaban de actualizar los datos hoteleros obteniendo resultados notables en cuanto al crecimiento sectorial. De tres centros en 2004 la oferta creció a 35 empresas de servicio de hospedaje -hoteles, alojamientos y cabañas- en la actualidad. Así, la disponibilidad repuntó de 60 a 750 camas.



En la recopilación de información no se consiguieron datos oficiales de inversiones realizadas, pero Caballero cree que entre 2004 y 2017 el sector hotelero y gastronómico inyectaron más de $us 20 millones en infraestructura y servicios.



En la Cámara Departamental de Hotelería de Santa Cruz no disponen de información referente a inversiones sectoriales privadas a escala provincial.

Para la directora de turismo y cultura de la Gobernación cruceña, Lorena Saavedra, el despegue de infraestructura turística, a su juicio, es el resultado de un trabajo de promoción de las misiones jesuíticas ‘Chiquitos otro mundo’ como el destino turístico estrella de la Chiquitania y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. San José y Roboré son los nuevos polos de la expansión hotelera en la Chiquitania.