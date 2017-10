A escala global, es el tercero en la estructura ejecutiva de la multinacional estadounidense fabricante de vehículos Ford. Llegó a Bolivia por primera vez para realzar el estreno de la lujosa oficina, el showroom, la sala de repuestos y accesorios y el taller de asistencia técnica que Christian Automotors S.A. -distribuidor de Ford en Bolivia- abrió en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

—¿Cuál es el alcance de la alianza Ford-Christian Automotors?

Ellos -Christian Automotors- son dueños del negocio porque noso-tros lo que buscamos es representación de mercado. En el pasado, Bolivia era una plaza restringida por la apertura a vehículos usados y las condiciones económicas, de cierta manera, era limitada para comprar un carro. Uno pudiera pensar que en términos de volumen Bolivia es pequeña -se importan 1.600 vehículos al año-, pero vemos grandes oportunidades de crecimiento. En Bolivia consolidamos la operación y ahora estamos desarrollando puntos de apoyo para integrar Bolivia al sistema de entrenamiento, asesoría, distribución y prestación de servicios.



— ¿Qué representa Bolivia en el portafolio de negocios de Ford?

No quiero ponerle tamaño a Bolivia porque estamos mirando oportunidades. Estamos trabajando en ver cuáles son los productos que mejor se adecuan para crecer. Vemos un gran espacio para explotar en la prestación de servicios. Esta operación que hoy día se abre -nuevas oficinas de Christian Automotors- es algo que no se tenía en el pasado. Nos estamos concentrando en generar ‘aspiracionalidad’ y consolidar una estrategia para darle un valor a la marca y crecer en Bolivia. Vamos a buscar que las estrategias implementadas en Colombia y Ecuador se reproduzcan aquí para alcanzar un crecimiento sostenido de la marca.



—De los mercados que usted dirige, ¿qué lugar ocupa Bolivia?

Colombia es el tercer mercado en importancia para Ford en Sudamérica. Crece de una manera impresionante y consistente. Después está Ecuador, que tuvo cuatro años difíciles por la restricción en torno al otorgamiento de cupos para importar productos. Ahora que se eliminaron los cupos y hay libertad para importar, este país es el segundo mercado más grande dentro del Grupo Norte. Luego viene Bolivia, y dadas las condiciones económicas, en este momento, Venezuela es último.



—¿Qué modelos demanda el mercado boliviano?

La Ranger y los vehículos utilitarios Eco Sport, Escape y Explorer son los productos que se adecuan mejor a la condición del país. Las pick up y los utilitarios son los dos segmentos en los que estamos presentes y consolidan el grueso de las importaciones en Bolivia. Los sectores ganadero, agrícola, minero y petrolero polarizan las ventas en el segmento pick up.

—En el modelo Eco Sport se concentra la competencia en Bolivia. ¿Realizaron mejoras para disputar el mercado?

Acabamos de introducir el nuevo modelo de la Eco Sport que incursionó en el mundo global de Ford. Hoy la compañía diseña una estrategia corporativa mundial. El vehículo global que hoy se lanza en Brasil, se presenta en Europa, en la India y Bolivia. Entonces, las innovaciones en este modelo atañen a un mercado global.



—¿Alistan algún nuevo modelo de vehículo para Bolivia?

A pesar de que aquí se concentra mucho la parte comercial en las camionetas pick up y los vehículos de pasajeros estamos explorando la posibilidad de introducir un vehículo sedán. Está en estudio para determinar si es rentable, tanto para el concesionario como para la marca. Estamos trabajando en un vehículo pequeño sedán familiar que se adecue a la capacidad económica del mercado de Bolivia.



—A escala global se habla de ralentización de la economía ¿Este fenómeno ha impactado en las ventas en el Grupo Norte?

Colombia es un mercado que ha sido consistente en el tiempo. En 2016 logramos una participación de mercado del 6,3% y este año proyectamos un 6,8%. El mercado ecuatoriano, después que se eliminó la restricción de carros importados, ha crecido de una manera importante. Tenemos fe de que en Venezuela va a retornar la prosperidad y volverán a producirse las oportunidades que siempre tuvo. A Bolivia lo vemos como un país de oportunidades porque hay sectores donde nosotros todavía no participamos y vamos a incursionar con productos. A pesar de que la economía global está viviendo un trance de desmejora, en Bolivia hemos logrado mantener los volúmenes de productos que nos fijamos vender. Las 1.600 unidades que vendimos el año pasado lo estamos repitiendo sin ningún tipo de deterioro en el número.



—¿Cuáles son los planes de inversión en Bolivia?

Christian Automotors tiene proyectado abrir un taller muy amplio para brindar un apoyo masivo a la necesidad del cliente en Santa Cruz. Y también está mirando proyectos de ampliación en La Paz. Estamos enfocados en ampliar la capacidad de servicios en Bolivia.



—¿Tiene planes para construir una ensambladora en Bolivia?

No tenemos planes para consolidar un proyecto de esta magnitud. en el territorio boliviano.