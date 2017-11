Rocabado: “El secreto del éxito es no dejar de invertir”

Hace 6 horas

El gerente comercial de la empresa automotriz Ovando S.A., Edwin Rocabado, asegura que las concesionarias -AutoLíder, AutoStar, AutoGroup, Linpor y Mundo Motors- que se encargan de la distribución de vehículos en Bolivia es un modelo de negocios que mantiene a su institución. Revela que Bolivia no pasa por una crisis económica, pero sí por una contracción. Hace un par de semanas, con Ovando, inauguraron una subdivisión de vehículos seminuevos.



—Son más de 70 años los que Ovando lleva en el mercado naconal, ¿cuál es la clave de esta trayectoria?

Toda buena experiencia empieza por una buena estrategia. En Ovando estamos inmersos al 100% en el sector automotriz, no nos metemos en otros asuntos comerciales que no sean de este sector, estar centrados en este negocio ha sido el motor en esta trayectoria. Tenemos una red de concesionarias consolidadas en el país: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí y Tarija.



—Teniendo en cuenta la competencia que existe en Bolivia, ¿qué mejoras se están implementando para diferenciarse y sobresalir en el mercado?

Hace cinco años quisimos consolidar nuestro modelo de negocio y lo conseguimos. Por este motivo, en 2018 vamos a anexar a un concesionario para el Norte Integrado, otro para Trinidad y uno para Oruro. La idea es llegar a todas las ciudades capitales e intermedias del país. No podemos evitar el momento de contracción económica que vive Bolivia, por eso nos abocamos a crecer con nuestras ventajas competitivas frente a la competencia.



—¿A qué se refiere con ventajas competitivas?

A la relación precio-calidad. Sin ser elitistas, nuestras marcas (Mitsubishi, Mercedes Benz, Jeep, Dodge y RAM) son aspiracionales, es un activo que sabemos aprovechar. Asimismo, en términos de infraestructura y servicio posventa nos hacemos notar, tenemos un taller especializado donde atendemos por separado las marcas y recién se inauguró un concesionario de vehículos seminuevos. No parar de invertir es el secreto de nuestro éxito.



—¿Cuál ha sido el desempeño de la empresa y de las marcas en el último año?

Cada marca tiene su vehículo estrella, unas marcas han crecido más que otras, Mitsubishi representa el 52% de las ventas. En 2016 la empresa creció un 7,8% con respecto a 2015, vamos a esperar a que concluya 2017 para dar nuestra cifra de expansión.



—¿Cuántos vehículos han ingresado en este último año?

Alcanzamos ya las 2.000 unidades. En cuanto a las inversiones, cada concesionaria trabaja de manera autónoma.



—¿Cuáles son las perspectivas del sector automotriz?

El sector atraviesa un momento de madurez, ahora se tienen que atacar todos los segmentos y subsegmentos del mercado, pues ya hay una diferenciación de los clientes. Bolivia está motorizando a su sociedad, así como lo hicieron otros países, ojalá el factor político lo acompañe. Estamos preparándonos para continuar siendo una opción real y firme.