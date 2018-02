Empresarios e industriales del país sugieren no solo mirar los sectores -construcción, electricidad, gas y agua, servicios de la administración pública y agricultura- para sostener el crecimiento económico del 4,7% proyectado en el Programa Fiscal Financiero del Ministerio de Economía para la presente gestión.

El Programa Fiscal Financiero establece como objetivos macroeconómicos un crecimiento del PIB de alrededor del 4,7%, una inflación al final del periodo en torno al 4,5% y un déficit fiscal de cerca del 7,4% del PIB.

El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que impulsarán los sectores productivos estratégicos y la ampliación de la infraestructura mediante la inversión pública, con el objetivo de fortalecer la industrialización en Bolivia y mantener un crecimiento económico sostenido.

Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el Gobierno tiene voluntad, pero carece de una mirada integral de largo plazo con respecto a la política económica y el crecimiento. A su juicio, las metas del programa -crecimiento del PIB, control de la inflación y disminución del déficit fiscal- están desconectadas de factores como la producción, el aumento del empleo y la formalización.

Cree que hay sectores que se han dejado de lado, como la industria textil, alimenticia, cuero y otros que están sufriendo un proceso de paulatino debilitamiento. “Si el Estado asume que tres o cuatro sectores van a apuntalar el crecimiento y que son los que dependen de la inversión pública, va a ponerle la mayor atención, esfuerzo y facilidades para alcanzar las cifras proyectadas y, por lo tanto, desestimará la atención de otros sectores que debieran recibir atención por su potencial a mediano plazo”, dijo Nostas.

Hizo notar que Bolivia tiene potencial para duplicar el 4,7% de crecimiento proyectado, pero está convencido de que se insiste con un modelo que impulsa el crecimiento, pero que irónicamente crea barreras y mantiene las mismas recetas que se aplicaron en época de bonanza. “La economía es dinámica y cambió aceleradamente”, juzgó.

Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz creen que más que buscar otros sectores, lo que importa es la eficiencia en resolver los obstáculos y generar incentivos para la inversión.

Citan como ejemplo, en Santa Cruz, el crecimiento agrícola y agroindustrial que son centrales y que, por ello, debe autorizarse el uso de biotecnología para la soya y activar el programa de mezcla de etanol con gasolina. “Son tareas urgentes. Si se demoran se habrá perdido un año agrícola, ya que la siembra de caña y de soya tiene épocas fijas”, dicen.

Para el sector, los peores enemigos del crecimiento son la burocracia y el dogmatismo rutinario.

Mirada industrial

La Cámara Nacional de Industria (CNI) cree que para generar crecimiento económico y desarrollo sostenible es fundamental que este y los siguientes años se privilegie al sector industrial manufacturero que aporta un 16% al PIB.

Refieren que la manufactura en los últimos años se ha visto impactada por el contrabando, la informalidad, el alza de los costos laborales y la sobrefiscalización y sobrerregulación. La CNI cree que se requieren incentivos fiscales para impulsar la inversión, producción y generación de empleo formal y productivo para contribuir con mayor dinamismo a la economía.

Para el economista Carlos Schlink no existen las condiciones para crecer un 4,7% por una política monetaria estancada, tipo de cambio anclado y falta de incentivos para realizar inversiones en el país. Además, porque los precios de los hidrocarburos están estancados en $us 65 el barril de petróleo y para que se generen excedentes en este sector se requiere un precio por encima de los $us 90.

También por la falta de políticas públicas para dar seguridad jurídica a los empresarios, apertura de mercados, eliminar restricción a las exportaciones y sustituir las importaciones y, por último, porque los desastres naturales perjudican a la agroindustria.