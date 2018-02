Un repaso a la cotización de los commodities en las principales bolsas -Nueva York y Chicago- en el periodo comprendido de febrero de 2016 a igual mes de 2017 refleja una caída en los precios de la soya, el maíz y el azúcar. En contrapartida muestra una recuperación en el valor del trigo.

En dicho periodo la soya disminuyó su valor de $us 410 a 375,34 la tonelada métrica. Similar tendencia registró el maíz, que declinó de $us 160 a 144,68 la tonelada. El azúcar decreció de 20,05 a 13,30 centavos de dólar por libra.

En el caso del trigo, las estadísticas dejan ver un repunte en la cotización del precio. Trepó de $us 150 a 168,9 la tonelada métrica.

Mirada sectorial

Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la cotización de la soya en las principales bolsas de productos de Chicago y Rosario ha tenido una tendencia a la suba en las últimas semanas, debido principalmente a los problemas climáticos de extrema sequía que afectaron los campos de producción en Argentina, disminuyendo sus expectativas iniciales de producción de 55 a 50 millones de toneladas.

Anapo cree que en el corto plazo la cotización de precio de la soya va a estar influenciada por la situación climática adversa que registra Argentina. Ello coincide con la perspectiva de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Los factores alcistas han comenzado a retomar con fuerza en el mercado de la oleaginosa a nivel internacional”, dijo el analista Federido di Yenno.

Se refiere puntualmente a la previsión difundida por el Servicio Meteorológico Nacional de que La Niña tiene una probabilidad de ocurrencia del 82% hasta marzo, y eso ha impactado en Chicago.

La cotización en la Bolsa de Chicago del grano de soya está en $us 367 la tonelada; la de harina, en $us 380 la tonelada; y la de aceite, en $us 714 la tonelada.

Para el IBCE, los precios de los principales productos agrícolas que Bolivia produce y exporta (soya, azúcar, café, maíz y cacao) proyectan un ligero crecimiento.

Con datos del Banco Mundial, la cotización promedio de la soya fue de $us 400 por tonelada en 2017, similar al precio de 2016. Se espera un leve crecimiento este año.

En el caso del maíz, se espera un alza del 2,5% del precio en la presente gestión. En el precio del azúcar, se prevé que no sufra fluctuaciones de precio manteniéndose lo registrado en 2017.

En el precio del café hay un mercado equilibrado, por lo cual no implicaría cambios significativos para 2018. En la cotización del cacao, se aguarda que el precio crezca un 3% en 2018.

Para el consultor en agronegocios José Luis Landívar, las perspectivas de los precios globales de las materias primas agrícolas para este año deparan relativa estabilidad con tendencia a una leve recuperación después de la abrupta caída a finales de 2014.

En el caso de la soya, este año se prevé una moderada recuperación porque los mercados están abastecidos y subirá la producción de EEUU, Brasil y Argentina.