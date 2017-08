Petróleo, firmas reducen costos y buscan otros mercados

Cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y Rusia acordaron terminar con la sobreoferta del crudo, a finales de 2016, para subir el precio que flaquea desde 2014, los actores del negocio respiraron con alivio, fue regalo de Navidad. El acuerdo sería exitoso en meses, eran las previsiones. Pero un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que la cruzada tomará más tiempo, incluso más allá de 2018.

El coletazo llegó a Bolivia por la indexación del crudo con el precio del gas natural que produce y exporta el país a Brasil y a Argentina. El precio del combustible cayó de $us 10 a 3,01 el millar de BTU en agosto.

Esto hizo repensar los planes de inversión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), principal operador en Bolivia, de sus socios y de todas las empresas de servicios.

En julio de este año, el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, informó que de 35 proyectos la estatal priorizó ocho tanto de producción como de exploración, que tendrán una inversión de $us 1.183 millones, y un potencial de 9,4 TCF (trillones de pies cúbicos de gas).

Empresas se achican

Desde la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) indicaron que sus afiliados aceleraron sus programas de transformación organizacional y operacional para tener más eficiencia y reducir costos hasta un 30%.

“Los cambios consisten en revisar los procesos internos: finanzas, suministros, tecnología y logística para simplificarlos y agruparlos en centros especializados. Esto permitió cubrir las actividades a menor costo y mayor eficiencia”, afirmó la CBHE.

En su diagnóstico, la organización aseguró que las empresas, especialmente de servicios, se achicaron con un mínimo de actividades y personal.

La CBHE señaló que pese a la coyuntura las empresas invierten equipos y tecnología más óptimos. Pero observa que el sector necesita una revisión por parte del Gobierno por la tramitología que hay en procesos que impactan negativamente, por la complicación y largos tiempos.

Innovar y diversificar

Enrique Menacho Roca, gerente general Bolinter, señaló que su compañía trata de sobrellevar este periodo a través tres factores: la innovación, diversificación y reducción de costos.



Lamentó que YPFB postergue proyectos en los que su firma tenía grandes expectativas. “Las petroleras son contratistas de YPFB y marchan al tenor de nuestra petrolera”, afirmó.

La cancelación de proyectos, añade el empresario, hizo que la mano de obra calificada quede sin trabajo y sin saber cuánto más podrá aguantar. “Lo mismo pasa con nosotros”, afirmó.

Buscar otros nichos de mercado es una opción que estudia Bolinter, por eso la firma prevé ingresar al mercado del agua tanto para suministro como para desa-rrollo de hidroeléctricas.



“Creemos en el desarrollo de líneas de transporte a zonas de sequía y con hidroelectricidad lograr abastecer esas regiones. Este es el nuevo desafío tecnológico”, precisó el empresario.



Luis Mantilla Morales, gerente del área de fiscalización y responsable de la unidad de negocios de Bolpegas, informó que diversificarán su portafolio de servicios y actividades.

Recientemente ingresó a prestar los estudios de magnetotelúrica, técnica que se emplean en la exploración de nuevos recursos hidrocarburíferos.



Bolpegas también, apuesta, a futuro, a otro tipos negocios como la energía renovable, hidroeléctrica y la minería.



Sobre la reducción del precio de los hidrocarburos, Mantilla, señaló que la situación seguirá igual y que no se visualiza una mejora a corto plazo.

Agregó que la escenario del sector mejorará si YPFB descubre nuevos recursos, factor que ampliará la oferta de servicios.

Diversificarse en otros mercados, optimizar costos para ofrecer servicios a precios más competitivos, esa es la receta que también sigue Confipetrol, dedicada al mantenimiento y operación integral de campos de producción industrial.

Desde la compañía indicaron que ingresarán en el sector minero, de energía y de cemento. Además, señalaron que a pesar del bajo precio del petróleo no ven ningún problema para seguir invirtiendo en Bolivia.



Para el analista en hidrocarburos Boris Gómez una de las principales causas de la crisis de estas compañías es la falta de liquidez por ausencia de nuevos proyectos de escala, ocasionada por la disminución de los contratos, sumados los asuntos públicos que son de percepción muy sensible en este campo, como la excesiva regulación y tributación.

Contexto global



Hasta julio de este año la sobreproducción de la OPEP llegó a 32,8 millones de barriles diarios. Lo que significó un aumento en 172.600 barriles, el más alto desde el acuerdo con Rusia.



La abundancia causó estragos, las grandes petroleras perdieron hasta $us 250.000 millones, pero en el último semestre hubo una pequeña recuperación. Por ejempló ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, duplicó su beneficio en el primer semestre, hasta $us 7.360 millones.

Con un precio debajo de los $us 50/barril, las empresas optimizan inversión y reducen gastos, hacen recortes. En 2015, las firmas realizaron más de100.000 despidos en todo el mundo.



Chevron, redujo sus gastos de capital para el 2017, para evitar que los bajos precios del crudo deterioren sus finanzas. Este año la empresa fijó un gasto de $us 17.000 y $us 22.000 millones, luego de tener un rango de $us 20.000 y $us 24.000 millones.

En la región, la petrolera venezolana Pdvsa reportó pérdidas por $us 10.624 millones por los malos precios y una desacertada administración.

La petrolera brasileña Petrobras, bajó un 24,6% sus inversiones previstas hasta 2019