Para perder el miedo a innovar, urge motivación en empresas

Crear una cultura laboral donde cada trabajador esté proponiendo ideas, fomentando cambios, desarrollando propuestas y no simplemente cumpliendo tareas, es clave para que una organización prospere.

Esa premisa es destacada en el libro Great Place to Work For All, escrito por Michael C. Bush, CEO de la compañía, y un equipo de investigación, que considera que “la cantidad de gente (en la empresa) es la cantidad de gente que tiene que estar innovando”.

La innovación es uno de los temas que hoy más preocupa a las empresas, y así se lo hizo notar en el encuentro mundial (Summit San Francisco), organizado por Great Place To Worlk (GPTW) Estados Unidos, del 7 al 9 de marzo en San Francisco. El evento reunió a unos 1.500 participantes y a más de 40 conferencistas, entre ellos CEO y líderes de Los Mejores Lugares para Trabajar 2018.



Una gran barrera con la que se enfrenta la innovación en muchas empresas es el miedo, observa Aldana Fernández, country manager GPTW Bolivia. “La gente no innova por miedo y así se paraliza, no toma riesgos ni sale de su zona de confort”, observa.



Una organización que innova, en su opinión, tiene que estar abierta al error, aprender de las fallas y dar licencia a su personal para innovar. Para ello, se requiere “un ambiente de inspiración”.



Rescatando las experiencias de los líderes de empresas Great Place to Work que participaron del Summit San Francisco 2018, Fernández señala que otros temas que atraen atención en las firmas son: inclusión, equidad, liderazgo, flexibilidad y equilibrio, además de tecnología y cultura.



Enfatizó en la necesidad de un “liderazgo para todos”; es decir, líderes que involucran a su personal en la toma de decisiones, los reconocen por sus aportes, desa-rrollan sus carreras y se ganan su estima. Hoy incluso se habla de líderes como coaches.



Por otro lado, ya no van más los controles rigurosos al personal y las largas jornadas laborales. En ‘los mejores lugares para trabajar’ se aplican prácticas para fomentar el equilibrio vida-trabajo y el desarrollo integral del ser humano. Un ejemplo es Marriott, cuya filosofía es: “Si cuidamos a los colaboradores, ellos cuidarán del cliente y estos querrán volver”.



Con respecto a la inclusión y equidad, las compañías exitosas apoyan la diversidad e igualdad de oportunidades. El eslogan de Salesforce es:

“Igual pago, igual trabajo para todos”. Además, es importante invertir en tecnología para agilizar procesos y cuidar una cultura empresarial fuerte.

Oportunidad en Santa Cruz



Más de estas estrategias de éxito se difundirán en la III Conferencia Internacional Los mejores lugares para trabajar de Latinoamérica, organizada por Great Place to Work Bolivia. El evento será el 19 de abril en la UPSA. Casandra Giuliano, HRBP Manager del Banco Galicia de

Argentina, es una de las disertantes. “Compartiré las prácticas que nos permitieron generar un mejor clima laboral. Nuestro reto es seguir potenciando la cultura Galicia”, anticipó. Para más información, escribir a: aldana.fernandez@greatplacetowork.com