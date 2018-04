Migrar a la nube, un tema clave para el desarrollo de las empresas

La innovación juega un rol fundamental este 2018, ya que será un año donde la tecnología cobrará aún más relevancia. Los empresarios, no solo en Bolivia sino a nivel regional, han entendido el impacto que la tecnología produce en los negocios, relacionada directamente con el aumento de la competitividad y rentabilidad de las compañías.

Las soluciones en la nube son elegidas porque brindan la posibilidad de disminuir los costos operativos, administrativos y de soporte de las empresas. Por lo general son soluciones efectivas y ágiles de fácil adopción, reduciendo la complejidad IT (tecnologías de la información, por sus siglas en inglés). Pero muchas veces la elección hacia ese camino de innovación presenta dilemas en los tomadores de decisiones, que buscan sacar los mejores beneficios de migrar a la nube.

Desde Preteco entienden que la industria continúa cambiando rápidamente y saben que las empresas deben continuar modernizándose. Por eso ofrece los servicios de atención al cliente avanzados de Oracle, que permiten minimizar el riesgo y el costo, además de obtener rápidamente una ventaja comercial al implementar y respaldar el viaje de innovación único de cada cliente con servicios altamente integrados y personalizados.

Hay muchas maneras que las empresas pueden optar a los servicios de 'cloud computing', y más allá del camino que elijan es importante entender que esa decisión hacia la innovación requiere una preparación y respaldo para sacar los mejores beneficios y tener una experiencia positiva. Por eso es fundamental contar con soporte que permita maximizar la disponibilidad y el rendimiento de la solución en la nube que cada empresa elija, según Erick Vargas, gerente de servicios avanzados de soporte Oracle en Preteco Bolivia.

El ejecutivo identificó cinco razones para migrar a la nube:

Optimizar costos en IT. Elimina las obligaciones que requiere mantener y gestionar una infraestructura IT.

Flexibilidad y adaptabilidad. Es un entorno de fácil entendimiento y manejo

Ahorro. El gasto es la principal preocupación de las empresas. Trabajar en un sistema basado en servidores virtuales disminuye los costos, no sólo pensado en términos de implementación del sistema sino también en el mantenimiento, ya que nos produce un gran ahorro de energía no mantener una infraestructura de IT.

Movilidad. Ei buscamos un entorno que siempre esté funcionando y al cual podamos acceder desde cualquier lugar, los servicios en la nube son la respuesta.

Seguridad. Contar con una empresa que vele por el respaldo de datos con suficiente experiencia como Oracle.