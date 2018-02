Concesionarias que participan en la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz 2018) -que desde mañana y hasta el 4 de marzo abre sus puertas en predios de Fexpocruz- activan promociones que incluyen rebaja de precios y facilidades crediticias para conquistar a los potenciales clientes que aspiran a un vehículo 0 km.

Importadores como Autolíder, Autosud, Autobol, Christian Automotors, Autokorp, Nibol y Andar Motors ofrecen financiamiento directo condicionado al pago de una cuota inicial que varía entre un 20 y un 25% del valor del vehículo, con plazos entre cuatro y cinco años y tasas de interés que fluctúan entre un 12 y 13,5%.

El crédito directo de Autolíder aplica a modelos G4, Mirage y ASX.

En el caso de Andar Motors el plazo de pago del crédito directo abarca seis meses y siete años si es solicitado a través de la banca.

Toyosa, Carmax e Imcruz también ofrecen facilidades de compra de vehículos 0 km a través de operadores de intermediación financiera. Los plazos se ajustan a la capacidad de pago de los interesados y hablan de tasas de interés flexibles y competitivas.

La rebaja de precio es otra ventaja que ofrecen las automotrices en Fiacruz. Autosud anuncia rebaja de $us 15.900 a 14.500 el precio del Picanto; Autokorp, habla de un descuento de $us 1.000 para el vehículo Haval H1 y hasta $us 5.000 en la línea Great Wall.

Empresa. GAC Motors ostenta desde 2013 el premio a la calidad en China

Marca automotriz china de alta gama llega al país

La marca automotriz premium china GAC Motors incursiona en Bolivia de la mano de la empresa Viaggio Motors del Grupo Roda. El catálogo para Bolivia incluye las vagonetas de lujo que corresponden a los modelos GS 4 y GS 8. Serán presentadas en la Fiacruz.

Según el gerente general de Viaggio Motors, Erwin Roda, los vehículos que llegarán a Bolivia fabricados por GAC Motors son distintos a la oferta de marcas asiáticas presentes en el mercado del país. “Es una línea automotriz de lujo”, aseguró.

El ejecutivo detalló que la vagoneta GS4, dependiendo de la versión, costará desde $us 20.900 hasta 28.900; mientras que la GS 8, desde $us 36.900 hasta 45.900. Viaggio Motors invirtió $us 2 millones en infraestructura y pedido.