La telefonía móvil mueve $us 260.000 millones

La telefonía móvil se expande a pasos agigantados y pisa más fuerte en la economía de América Latina, mientras en Bolivia se impulsan inversiones para un mayor crecimiento del servicio.



El sector en Latinoamérica generó unos $us 260.000 millones en 2016, lo que supone el 5% del PIB regional y se prevé que hasta 2020 aumentará a $us 320.000 millones (5,6% del PIB), según un informe de la Asociación Global del Ecosistema Móvil (GSMA, por sus siglas en inglés). Eso incluye a las actividades de proveedores de infraestructura, operadores móviles, fabricantes de terminales, distribuidores, minoristas, servicios de contenido y aplicaciones.



A la par, avanza con fuerza la penetración de esa tecnología. En 2016 había 451 millones de suscriptores móviles únicos en 2016, concentrados en mercados como Brasil (33%), México (20%), Argentina (9%) y Colombia (7%).



En Latinoamérica la penetración de la telefonía móvil es considerada aún relativamente baja frente a regiones desarrolladas (llega a un 70% de suscriptores únicos, dato referido al uso de servicios móviles por persona).

“La región aún deberá seguir creciendo para llegar al nivel de saturación del 80% o más. Para 2020, la penetración de suscriptores aumentará seis puntos hasta llegar al 76%”, indica el estudio.

¿En crecimiento o saturados?

Las tasas de penetración de la telefonía móvil en la región son muy variadas. Países del Cono Sur, como Argentina, Chile y Uruguay, ya se encuentran saturados, con una penetración superior al 90%. En el lado opuesto están Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Haití, cuyas tasas de penetración son inferiores al promedio regional del 70% y están por debajo del nivel de saturación.



En Bolivia se ha registrado una tendencia creciente en la cantidad de líneas móviles, que a junio de 2017 suman 10.479.450, concentradas principalmente en los departamentos del eje central.



La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) aclara que la cantidad de líneas móviles no es igual al número de usuarios, ya que estos pueden tener más de una línea. En ese sentido, añade, una aproximación a la cantidad de usuarios es la cantidad de suscriptores únicos, que conforme a datos de GSMA el 2016 en el país es del 62% de la población.

Inversiones en el sector



La GSMA indica que los operadores móviles invertirán casi $us 70.000 millones en redes hasta 2020 para expandir la cobertura 4G en Latinoamérica, lo cual permitirá mayor uso de datos móviles.

En Bolivia, la ATT señala que las inversiones en el país se destinarán a “profundizar el despliegue de celdas LTE y ampliar el ‘backhaul’ de fibra óptica mejorando la ‘capilaridad’ de esta red”.



La telefónica Tigo explica que en estos últimos cinco años han invertido $us 645 millones, principalmente para ampliar la red fija y móvil. “Este año duplicamos nuestra cobertura de internet móvil 4GLTE con respecto a 2016. Contamos con 3,2 millones de usuarios, de los cuales 2,2 millones son usuarios de datos y más de 1,2 millones de clientes navegan en nuestra red 4GLTE a mayor velocidad”, enfatiza. Añade que una de las barreras aún por superar es el alto impuesto que se debe pagar por importar smartphones. Hasta el cierre de edición no se pudo acceder a información de Viva y Entel.