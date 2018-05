La migración a la nube optimiza costos en IT

La innovación está jugando un rol fundamental este año, ya que la tecnología está cobrando aún más relevancia. Los empresarios, no solo en Bolivia sino a escala regional, han entendido el impacto que la tecnología produce en los negocios, relacionada directamente con el aumento de la rentabilidad.

Las soluciones en la nube son elegidas porque brindan la posibilidad de disminuir los costos operativos, administrativos y de soporte de las empresas, señaló Erick Vargas, gerente de servicios avanzados de soporte Oracle en Preteco Bolivia.

Por lo general esas soluciones son efectivas, ágiles y de fácil adopción, reduciendo la complejidad IT (tecnologías de la información, por sus siglas en inglés). Existen muchas maneras que las empresas pueden optar a los servicios de ‘cloud computing’, y más allá del camino que elijan es importante entender que esa decisión requiere una preparación y respaldo.

Conscientes de esa situación, Preteco ofrece los servicios de atención al cliente avanzado de Oracle, que permiten minimizar el riesgo y el costo.

Esas soluciones no solamente están disponibles para las grandes empresas, ya que Preteco lanzó recientemente en Bolivia Netsuite, un servicio que permite a los pequeños y medianos empresarios integrar de manera fácil y ágil soluciones de CRM, finanzas y comercio electrónico.

¿Por qué migrar?

El gasto es la principal preocupación de las empresas. Trabajar en un sistema basado en servidores virtuales disminuye los costos, no solo en términos de implementación del sistema sino también en el mantenimiento, ya que produce un gran ahorro de energía no mantener una infraestructura de IT, afirmó Vargas.