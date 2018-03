La evolución del mercado agrícola llevó a la empresa Agrolead a explorar nuevos campos donde sembrar sus negocios. José Luis Valenzuela es el gerente general de la firma, que ve germinar en el sector nuevas oportunidades donde incluir nuevas soluciones que tiene en su vitrina, las cuales se enfocan en el impulso de la producción del maíz.

Distintos actores agrícolas contemplan que la inserción de tecnología será un salto para el sector, ¿cómo encuentran estas transformaciones a Agrolead?

La empresa dio un giro. Si bien somos importadores de maquinarias, ahora proponemos tecnologías diferenciadas para que el productor tenga mejores resultados. Estamos enfocados en el comercio de semillas, productos biológicos y nutricionales. Para ofrecer esto, hacemos estudios sobre las plantas para determinar qué necesitan, llevando adelante un manejo integrado. Pocas empresas están trabajando en esto y encontramos la oportunidad.



¿Qué significa la aparición de las nuevas tecnologías?

Son una herramienta importante para producir más alimento y de mejor calidad con herramientas que incrementan el rendimiento y la productividad de los campos.



¿La estrategia en la que están enfocados?

Consideramos importante que en una propiedad agrícola haya un sistema mixto agrícola y ganadero, entonces damos herramientas que, por lo general, el ganadero no conoce. Con este sistema hay una rotación en la propiedad con agricultura y ganadería, y es bueno porque permite que la riqueza del campo y el suelo sea sostenible en el tiempo, ya que deja descansar la tierra.



Ahora también se especializan en semillas, ¿cuál considera que es la que tiene más salida en el mercado?

Cada cultivo es diferente y hay semillas para diferentes usos. Lo que el productor busca es una semilla que le dé seguridad; es decir, que sea resistente a sequías, calores y lluvias.



¿Qué posibilidades percibe con la aparición de la biotecnología?

Es una herramienta buena, necesaria y facilita el trabajo, pero no es la solución a todos los problemas del sector. Se la puede usar, pero necesita un periodo de adaptación y estudiar su viabilidad. Cada zona especial y cada región es diferente, hay semillas que no funcionan bien en el país.



¿Hay otros problemas?

Entre otros, la ausencia de políticas públicas que alienten el crecimiento del sector y las exportaciones. El contrabando también es un problema, así como los tiempos para introducir tecnología al país. El tiempo es el recurso más valioso para el productor.



¿Qué novedades se vienen por parte de Agrolead?

Apuntamos a la producción de maíz convencional e híbridos tradicionales que, unidos con la tecnología, dan resultados excepcionales. Además, este grano también lo utilizamos para la producción de ensilaje, que garantiza que el ganado gane hasta 400 g diarios.