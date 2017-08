Mersur es una empresa especializada en servicios de comercio exterior con más de 20 años de experiencia en soluciones de logística. Jean Pierre Antelo es gerente general de Mersur y director en Cainco. El joven empresario afirma que hay una caída de ingresos atribuida al flojo desempeño de las importaciones. Revela que la empresa de servicios desarrolla un plan de capacitación al personal para transformar a los trabajadores en polifuncionales y así optimizar los tiempos libres cuando hay bajos ingresos.

—¿Cuál es el balance referido a servicios de comercio exterior?

En los últimos 10 años hubo un incremento sustancial. El hecho de tener una bonanza económica permitía a las personas acceder a mercados del exterior, ir a ruedas de negocio y generar transacciones de compras en el extranjero. Eso se reflejó en un incremento de las importaciones y una balanza comercial negativa. En el último año se ha empezado a sentir una caída de las importaciones hasta un 20%.



—¿Qué sectores reflejan un repunte en importaciones y cuáles proyectan un descenso?

En el último año se refleja un incremento sustancial en lo que es importación de vehículos, maquinaria y repuestos para el sector industrial. El ingreso de vehículos ha sido bastante significativo y lo que es repuesto e insumos se mantiene porque así siguen vivas las industrias.

Las restricciones que buscan una protección al mercado interno reciben un golpe y reducción en las importaciones de productos de consumo -ropa, calzados y muebles-. Se está tratando de proteger el mercado nacional y fomentar la industria textil, maderera y de calzados.



—¿Cómo afectan los bloqueos en el comercio de ida y vuelta?

No nos afecta de manera directa, pero sí a nuestros clientes. Un bloqueo afecta demasiado los intereses de importadores y de exportadores. En caso del intercambio comercial no se cumplen los contratos con proveedores y, en importaciones, hay industrias que limitan producción por la demora de insumos. En el mundo se habla de abrir las puertas al comercio exterior y los bloqueos hacen que países del exterior no quieran hacer negocios con Bolivia. Las condiciones que nos ponen los compradores externos son más duras y hay una reducción de las exportaciones por incumplimiento de contratos. Los clientes que atendemos hablan de perjuicios económicos por no poder cumplir con los plazos a los compradores, por pérdidas de contratos y contenedores que deben volver de otros países porque no llegaron a tiempo.



—En este ámbito ¿qué políticas deben ejecutarse para garantizar las operaciones?

Tener una sola salida al comercio exterior genera mayores riesgos por los bloqueos y los temas de ajenos a otros gobiernos. Hay que ver medidas alternativas y sanciones más drásticas para los que afectan la compraventa de productos. El comercio internacional es exitoso por su dinamismo y cuando empieza a bloquearse la cadena logística se cae. La salida por Puerto Busch es importante. Tenemos los medios para salir con mercancía de exportación, hay que buscar y facilitar mercaderías de importación para que el comercio sea de ida y vuelta. El transporte es vital en la cadena logística y por esta vía habría una reducción sustancial. En época de ralentización de la economía hay que buscar cómo mejorar los costos de logística y un estudio de la Cainco muestra que por Puerto Busch hay una reducción de costo comparado con Arica. La desaceleración económica en el negocio también tiene un impacto por el cierre de las zonas francas que obligó a readecuar la logística que, obviamente, significa mayores gastos para nacionalizar. Las importaciones han caído y tenemos que ver la manera de readecuar los gastos.

—Usted habla de ralentización de la economía. ¿Qué medidas adoptó Mersur para afrontar esta coyuntura?

Hemos dado un giro en la formación de nuestros recursos humanos; migrar de trabajadores especializados a trabajadores polifuncionales para que puedan realizar varias tareas. Esto permite aprovechar los tiempos libres y el capital humano en tiempos de ingresos bajos y trabajo reducido. Hemos eliminado gastos que no generan valor y terciarizado servicios con alto costo administrativo. Aún no hemos reducido el capital humano.

—¿Siente presión tributaria?

Creo que por un tema de recaudación hay algunas multas y contravenciones que no son proporcionales a las faltas y que pueden mejorar. El problema es que muchas veces se sanciona al sector formal flagelado por el contrabando.

—¿Cuál es la relación de los despachantes con la Aduana?

Somos un aliado estratégico de la Aduana. Nos hemos convertido en empresas de servicios. Hay un trabajo coordinado para facilitar el comercio exterior y migrar de la burocracia del papel a certificados de despachos electrónicos. Hay avance, pero nos falta, por ejemplo, actualizar la Ley de Aduanas.

—¿Cómo ven las perspectivas en lo que queda del año?

Se espera un incremento en las importaciones. La feria Expocruz genera mayor flujo de mercancías al país, además hay una tendencia de migrar los despachos aduaneros a las fronteras. Nosotros hemos abierto oficinas en las tres principales vías de internación de mercadería -Tambo Quemado, Yacuiba y Puerto Suárez-. Vemos que falta inversión pública en infraestructura en las zonas fronterizas.