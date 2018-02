Hoteles con planes carnavaleros de cinco estrellas

Mientras algunos optan por ela jarana, otros prefieren recobrar sus energías con un día de spa, unos tragos sobre una terraza o un buen menú. Ahí es donde las cadenas hoteleras ofrecen alternativas que ganan adeptos.

La oferta empieza en el Marriott Santa Cruz de la Sierra, donde del 9 al 13 de febrero una pareja y dos menores de 12 años tienen derecho a utilizar las instalaciones del hotel, con un valor agregado de música al vivo, tragos especiales en el Blue Macaw Sushi Bar en el Lobby y un menú especial en el Toborochi Bistrof. El desayuno también está incluido en esta oferta que tiene un valor de $us 149.

Además, un plus de esta oferta es el late check out, es decir, la salida puede marcarse a las 16:00, según la directora de ventas y mercadeo, Bárbara Delgado, quien también mencionó que otras activaciones del hotel tomarán impulso para fidelizar a los cruceños, entre ellas el ‘Out off office’ (Fuera de la oficina) el 23 de febrero.

Por otro lado, el Hotel Cortez cuenta con un plan carnavalero para parejas (Bs 600) con la opción de incluir a dos menores de edad (Bs 720). Incluye el uso de instalaciones y desayuno buffet, así como un restaurante con platos a la carta que están entre los Bs 60 y Bs 100.

Vista nocturna de los espacios de esparcimiento el Hotel Cortez

En el Hotel Los Tajibos, la promoción de $us 156 por noche se agotó. No obstante, acceder a una junior suite (plaza con mayores dimensiones) que se promociona por $us 200. En este hotel resaltan su piscina y la terraza con bar abierto las 24 horas.

Los Tajibos presume de tener una piscina de lujo

Otro paquete agotado es el del hotel Radisson ($us 139). No obstante, existen otras ofertas habitacionales para parejas que incluyen el desayuno y uso de instalaciones. Además, un menú especial está agenda para los visitantes.