McDonald's Corp reportó este lunes unos resultados para el primer trimestre mejores a lo esperado por analistas, ayudado por la fortaleza en los mercados internacionales y la preferencia de los clientes estadounidenses por hamburguesas más caras y otras comidas de mayor valor, reportó Reuters.

A las 14:33 GMT de este lunes(10:33 hora de bolivia), las acciones de la principal cadena mundial por ingresos subían un 4,9%, a $us 166,09, ya que las ventas comparables en sus restaurantes superaron las previsiones de Wall Street, empujando al alza sus ganancias.

Un extenso plan de reformas lanzado hace tres años por el presidente ejecutivo, Steve Easterbrook, ha introducido cambios en los menús, nuevas tecnologías en las tiendas y mejoras en los restaurantes para generar más tráfico.

El alto margen de las hamburguesas gourmet, que incluyen ingredientes más frescos y caros, cuestan entre $us 6 y $us 7 comparado con las ofertas más rebajadas de la cadena, de entre $us 1 y $us 3, elevó el promedio general del valor en Estados Unidos.

Las ventas en los restaurantes de McDonald's en Estados Unidos subieron un 2,9%, superando las expectativas de los analistas de un 2,7%.

Las ventas globales en locales abiertos al menos 13 meses subieron un 5,5%, superando fácilmente la estimación promedio de analistas de un 3,94% y reflejando una mejora del 7,8% en los mercados internacionales más maduros de la compañía: Australia, Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido.