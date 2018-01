Granosol se une a industrias azucareras y al despertar de la producción de etanol

El etanol asoma como la ‘gallina de los huevos de oro’ para el complejo cañero-azucarero y productores de sorgo en la zona este de Santa Cruz. “No venimos a competir, sino a sumar a este ambicioso proyecto público-privado”. Así, William de las Muñecas, presidente de Granosol S.A., reveló que la sociedad granelera, con base industrial en Pailón, producirá alcohol anhidro-etanol a partir de la fermentación de sorgo.

En agosto de 2017 el Ministerio de Hidrocarburos y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) firmaron un memorándum de entendimiento con miras a producir etanol para ser mezclado con gasolina.

A decir del ejecutivo de Granosol, este proyecto trazará el despegue de la transformación de los granos de sorgo que se cultivan en campos de Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente, Guarayos y San José de Chiquitos. Los tres primeros acaparan el 80% de la producción departamental.

Además de darle valor agregado a la producción de sorgo en la zona este, Granosol proyecta devolver la potencialidad a los campos y duplicar los rendimientos con el empleo de urea y utilizar los subproductos derivados de la molienda del grano -burlanda y vinaza- para la suplementación alimenticia aviar, porcina y pecuaria.

En su primera fase la planta procesará 5 millones de litros de etanol por año y 5.000 toneladas de burlanda de sorgo con 38% de contenido de proteína. Molerá 15.000 toneladas de sorgo que equivalen a 5.000 hectáreas de grano, el 1% de la superficie destinada al cultivo en Santa Cruz.

Según De las Muñecas, Granosol proyecta producir y entregar etanol a la estatal YPFB desde julio de este año. Para ello, dijo que ha empezado la construcción del módulo destinado a convertir el etanol en alcohol anhidro al 99% de pureza, calidad requerida por YPFB para mezclar con la gasolina. Estiman invertir $us 4 millones en el montaje de la minidestilería.

La sociedad granelera calcula hasta 2025 un crecimiento de la producción de etanol para abastecer con 100 millones de litros a YPFB. “Vamos a apoyar la oferta de etanol de los ingenios azucareros”, sentenció De las Muñecas.

Productores del este del departamento ven que el proyecto de etanol incentivará la siembra y mejorará el precio del sorgo en la época de invierno. En 2017 Santa Cruz batió récord en área cultivada y producción de dicho grano. La frontera agrícola pasó de 238.000 a 376.500 hectáreas y la producción de 311.296 a 921.914 toneladas.

Alcances del proyecto

Con datos del sector industrial azucarero, el impacto de incorporar el etanol a la matriz energética nacional en los próximos ocho años trascenderá en un crecimiento del área cañera cultivada de 150.000 a 305.000 hectáreas, una disminución del 21% de la importación de gasolina -el Estado destinó Bs 96,7 millones en 2017-, la sustitución de 380 millones de litros de gasolina por etanol en el octavo año y una proyección de 700 millones de litros en 15 años, una inversión del complejo cañero de $us 1.600 millones, ingreso de $us 480 millones a las cuentas públicas, unos 27.000 empleos directos e indirectos y mitigar un 6% la contaminación de emisiones de CO2.

A decir del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) y máximo ejecutivo de la industria azucarera Unagro, Luis Barbery, este es un megaproyecto económico con alta relevancia en el ámbito económico, ambiental, energético y social para Santa Cruz y el país.



Refirió que la inversión calculada en $us 1.500 millones provendrá del sector privado y significará un importante ahorro de divisas para el país -$us 100 millones en 2018 y $us 300 millones hasta 2025-. Puntualizó, además, que el proyecto tendrá un efecto en el crecimiento del PIB en un rango del 0,5% este año y 1,5% hasta 2025. “Sustituir gasolina importada por etanol nacional mejorará la balanza comercial”, dijo Barbery.



No obstante, dijo que la rapidez en la ejecución del proyecto dependerá del precio que fije el Gobierno y que, en su criterio, debe ser atractivo para entusiasmar a los cañeros e industriales a endeudarse para asumir costos de ampliación de cultivos y capacidad de producción en los ingenios.



En criterio del presidente ejecutivo del ingenio sucroalcoholero Aguaí, Cristóbal Roda, el etanol será un combustible alternativo renovable y sustentable que ayudará a disminuir la importación de gasolina de Chile y mejorará el octanaje y calidad de la gasolina nacional que hoy es cuestionada por fabricantes de motorizados.



Desde la perspectiva de Roda, dos de las tres ‘estrellas’ que requiere el proyecto para encaminarse están alineadas -demanda del mercado y voluntad política-, pero que falta definir el precio para el alcanzar el ansiado despegue.



Actores del complejo cañero creen que el éxito del proyecto está condicionado por el precio para que los cultivadores se animen a sembrar más caña y de ciertas condiciones para que los industriales inviertan en ampliación y tecnología.



Mirada oficial



Con datos del Ministerio de Hidrocarburos la mezcla en Bolivia será 85% gasolina especial y 15% alcohol anhidro. Deducen que este proyecto promoverá el uso de combustibles más amigables con el medioambiente y reducirá las importaciones y subvenciones de otros carburantes. El precio es el escollo para iniciar la producción de etanol. Se habla de una diferencia de dos centavos por litro.



La semana pasada, en el marco de la firma del decreto que levanta el veto a la exportación de azúcar y alcohol, el presidente Evo Morales señaló que la implementación del etanol como aditivo en la gasolina es un tema políticamente definido y que solo falta la parte operativa.

Concesionarias ven que ayudará a optimización de vida útil de motores

Para el presidente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Érick Saavedra, la propuesta público-privada de mezclar alcohol anhidro con la gasolina es imprescindible para mejorar la calidad de octanaje del carburante que hoy se comercializa en las estaciones de servicio del país, de tal forma de alargar la vida útil de los motores de los vehículos del parque automotor nacional que, estima, rondan los 1.600.000 motorizados.

El ejecutivo cree, además, que al incluir en la producción de etanol tecnología amigable con el medioambiente ayudará a reducir la contaminación atmosférica tomando en cuenta que, según dijo, un 70% de las unidades del parque automotor que circulan en el país alcanzan una antigüedad mayor de 20 años.

Saavedra también cree que este proyecto tendrá una trascendencia social y económica para el país. “Si la proyección es abastecer el mercado interno y exportar, crecerá la demanda de mano de obra y el Estado recibirá divisas por impuestos”, concluyó el ejecutivo.

Otros actores del sector



Desde el punto de vista del gerente general de Autobol (Honda), Eric Weise, los beneficios del uso de etanol en el mercado nacional tendrán un efecto multiplicador en la ampliación del cultivo de caña, la generación de empleo y riqueza, la reducción de contaminantes y de los subsidios a los carburantes. A su juicio, el gran beneficiado será la población, que contará con una alternativa más.



El expresidente de la Asociación Cruceña de Mecánicos Automotrices Freddy Céspedes cree que el etanol mejorará el octanaje en la gasolina y optimizará el funcionamiento de los motores de los vehículos, sobre todo de los que recientemente han ingresado al país.