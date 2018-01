Para el líder para la región en marketing y ventas de la cadena internacional de hoteles Marriott, Martín Castaño, Bolivia era la asignatura pendiente para completar su portafolio de hoteles en la región y debieron esperar hasta fines de 2017 para aterrizar su nueva joya en el país, el Marriott Santa Cruz de la Sierra, un nuevo gigante de acero y concreto que embellece el ‘Triángulo de oro’, cuarto anillo, entre radial 23 y calle Las Ramblas, zona de Equipetrol.

–Distintas cadenas hoteleras se asentaron en Bolivia en el último tiempo. ¿Qué motivó al Marriott a incursionar en el país?

–Encontramos el socio perfecto para realizar el proyecto entre la marca que gerencia el hotel y el grupo inversor que puede edificar la infraestructura. Se da en un momento justo cuando Bolivia y la región atraviesan una estabilidad económica en ascenso y Marriott incorporó a la cadena de hoteles Starwood -una operación en que rondó los $us 12.000 millones-. Fue el complemento perfecto para que Marriott esté en toda la región.

–¿Cuál es el balance de desempeño de la marca en 2017?

–A pesar de circunstancias no favorables, como desastres climatológicos en el Caribe y México y los vaivenes de economías como las de Brasil y Argentina, crecimos por encima de la competencia, esto gracias a la versatilidad de nuestros productos, el conocimiento de los mercados y la fuerza de Marriot como marca. Crecimos en ingresos un 5% respecto al año anterior y en la presente gestión apuntamos a repuntar entre un 3 y un 4%.



–¿Cuáles son las directrices que van a seguir para alcanzarlo?

Mantener fidelización de clientes y trabajar en eventos corporativos y sociales. Tener distintos hoteles en diferentes mercados nos permite cerrar más y mejores negocios con ejecutivos que realizan eventos o reuniones en la región. Este año tenemos 34 aperturas programadas. Entrar en Bolivia abrirá oportunidades para otros desarrolladores que estén interesados en alguna de nuestras 30 marcas.



–¿Cuál es la lectura que tiene de la industria hotelera regional?



–Latinoamérica es volátil en este sentido, hay distintas necesidades o desafíos, pero es positivo porque esta industria es versátil y puede adaptarse a las necesidades del mercado cuando la demanda es baja o alta, la diferencia la hace la diversificación de nuestros productos. Los clientes hacen que los negocios sean sustentables.



–¿Qué rescata del sector hotelero en el posicionamiento de turismo de negocios?

El turismo de negocios creció por factores como convenciones y congresos que rotan en distintos lugares. Si bien la parte central del viaje es ir por estas reuniones, los ejecutivos se asoman a ver qué hay en el mercado y qué más se puede conocer. Ese hombre de negocios que va a un destino y le gustó, por lo general vuelve.



–¿En qué se diferencia la industria hotelera regional del resto del mundo?

La calidez humana. La vocación de servicio y el apego a las costumbres es algo que no se replica fácilmente. Si bien hay países más avanzados que los de la región, la calidez humana no es la misma y eso hace la diferencia y se toma de ejemplo en otros lugares.



–¿Cómo debe adaptarse la industria a nuevos públicos?

Nosotros lo hacemos a través de nuestras marcas. Nuestro portafolio satisface la demanda de cada segmento.