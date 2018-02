La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) alcanzó los $us 12.800 millones en transacciones, cifra con la que superó su octavo récord anual. Las empresas, bancos e industrias obtuvieron un financiamiento de $us 530 millones, cifra menor en 53,6% con relación a 2016, según balance de la BBV.

En enero, el economista Javier Aneiva cumplió siete años como gerente general de la Bolsa. Admite que la incursión de las pymes en el mercado bursátil tuvo un ‘éxito relativo’, como él describe, pero rescata que lograron iniciativas interesantes a partir del proyecto.

¿Cómo está el movimiento de la Bolsa de Valores?

Registramos un nuevo récord. Negociamos $us 12.800 millones en 2017, cuando en 2016 fueron $us 12.272 millones, entonces venimos creciendo en la última década. En bonos, DPF y títulos de Renta Fija fueron $us 12.750 millones y en Renta Variable que son acciones y cuotas de Fondos Cerrados fueron $us 50 millones. Este es un mercado de títulos de deuda, no de patrimonio, pero estamos felices con el récord y este año esperamos superar esta cifra.

¿Qué sectores son los más dinámicos en demanda de recursos económicos?

En la Bolsa hay dos mercados: el primario, en el que las empresas se financian emitiendo bonos, pagarés y valores de titularización. En 2017 se financiaron con $us 530 millones. El resto, los $us 12.350 millones son el mercado secundario; es decir, una vez emitidos los bonos, pagarés y letras van cambiando de manos de manera permanente. Las personas o empresas precisan dinero y venden en Bolsa o compran. También se añaden los DPF, y los títulos del Tesoro General de la Nación y los bonos del Banco Central de Bolivia.

¿Recurre el sector eléctrico al mercado de valores?

Son inversiones grandes porque se busca que Bolivia se convierta en un centro de generación y distribución de energía eléctrica, no se financian a través de Bolsa, pero siempre son bienvenidas.

¿Aumentaron los Fondos de Inversión Cerrado (FCI)?

Sí, se crearon más fondos. Tenemos un total de $us 44 millones en cuotas de fondos de nueva creación, entre ellos Inclusión Empresarial FIC que ha emitido en 2017 unos $us 36 millones.

¿De qué manera impactan los fondos de inversión en el mercado?

Están los fondos de inversión abiertos y cerrados. Los abiertos los ofrecen los SAFI, donde una persona puede depositar su dinero, se genera una rentabilidad y el inversionista es libre de depositar más dinero o retirarlo, claro que con algunas condiciones. Es un vehículo para que las personas inviertan en el mercado de valores.

Mientras los fondos cerrados son como acciones, cuotas de participación, son esos $us 44 millones que se invierten en las empresas. Como Bolsa creemos que los FIC cumplen un rol importante porque invierten en empresas que por sus características todavía no están preparadas para emitir en Bolsa, pero se están formalizando. Eventualmente esa empresa podrá ‘graduarse’ emitiendo en la Bolsa.

Los productores cruceños están interesados en una Bolsa de Productos Agrícolas...

Sí, tenemos la intención de analizar una Bolsa de Granos en Santa cruz porque es una región productora de granos y esta iniciativa estamos tratando de impulsarla para ver cómo implementarla. Estamos haciendo un estudio de prefactibilidad para ver cómo implementarla más adelante.

¿Cuándo sería?

En este primer trimestre deberíamos tener las cosas más claras y en el segundo semestre ver la forma de implementarlo.

¿Tienen planes para abrir oficinas en Santa Cruz?

No pensamos en una oficina, sino en un aliado estratégico, que sería Cainco. Por ejemplo, la iniciativa de la Bolsa de Granos se hará individualmente, y si es necesario buscaríamos una representación allá.

¿Qué pasó con el proyecto para financiar las pymes?

El proyecto para atraer pymes para financiamiento se cerró en 2016. Tuvimos un éxito relativo con nueve empresas que se financiaron, pero gracias a ello surgieron tres iniciativas. Una es el bono participativo, hay una mediana empresa que es la textil TSM, otro instrumento es a través de FIC, propuesto al Gobierno. Son pasos pequeños, pero significativos.

Lo más importante es que las pymes, para participar en la Bolsa de Valores, deben formalizarse, lo que les permitirá financiarse a través de los FIC y luego con la Bolsa. Este es el desafío; es una tarea conjunta con el Gobierno.

¿ Ha considerado la BBV integrarse al mercado de América Latina?

Siempre es un anhelo porque ser parte de un mercado ampliado genera beneficios para todos los participantes. No hay que olvidarse que se dieron iniciativas en la región, pero siempre es un anhelo consolidar un mercado latinoamericano, pero pasa por la coordinación entre países con aspectos regulatorios, en este caso la ASFI y luego el sector privado. Son temas largos de desarrollar, hoy no estamos en una iniciativa en ese sentido, pero creemos que con el mercado electrónico podríamos integrarnos a otros mercados de Latinoamérica.