Empresas de tecnología, con los salarios más altos

Probablemente las compañías de tecnología están asociadas con los salarios más altos, pero son las firmas de consultoría las que reclaman los primeros y segundos lugares en esta lista de las compañías que ofrecen mejores remuneraciones en Estados Unidos elaborada por Glassdoor y publicada por el portal megaricos.com

A.T Kearney y Strategy& encabezan el ranking dejando a un lado a las compañías tecnológicas. Para realizar la lista, Glassdoor se basó en el salario anuales percibido por los empleados de las empresas, reportado por ellos mismos.

En A.T. Kearney el salario anual total (promedio) es de $us 175.000 y el salario anual base (promedio) es de $us 150.000.

“La alta remuneración sigue atada a las habilidades en demanda y la educación superior, lo que en parte es la razón por la que vemos varias compañías en esta lista entre las industrias de consultoría y tecnología”, dijo Andrew Chamberlain, economista jefe de Glassdoor.

Las razones por las cuales los salarios son altos en las consultorías son evidentes, los empleadores desean tener a los mejores consultores con contactos personales, buena reputación, habilidades y conocimiento especializado.

La segunda empresa con los salarios más altos es otra consultora: Strategy&. La firma paga un sueldo anual total (promedio) de $us 172.000 y un sueldo anual base (promedio) de $us 152.000.

Las empresas de la industria tecnológica que encabezan la lista son VMware, Splunk, Cadence Design System y por supuesto, Google y Facebook. Se continúan viendo salarios sin precedentes que oscilan entre $us 140.000 y $us 167.050, ya que la guerra por el talento sigue siendo muy activa, debido a la escasez de trabajadores altamente calificados, explicó Chamberlain.

El top ten lo cierra Amazon Lab126, que paga un sueldo anual total (promedio) de $us 130.400 y un sueldo anual base (promedio) de $us 152,800.