El sector de la tecnología copa el 50%de los 10 primeros sitios

Desde el 2015, el top ten de la lista de multimillonarios de Forbes ha pasado de estar conformado por el 30% de personas con negocios en el sector tecnológico al 50% este año.

Ya en 2016, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg desplazaron a Jim y Alice Walton, propietarios de Wallmart, de los 10 primeros lugares del ranking. Mientras que el CEO de Amazon y el CEO de Facebook ocupan el primer y quinto lugar en 2018, respectivamente; los Walton se ubican en el puesto 14 (Jim) y 16 (Alice).

En tres años, Bezos ha visto crecer su fortuna en $us 77.200 millones y Zuckerberg ha incrementado su patrimonio en $us 37.600 millones. Por su parte, la riqueza de Jim Walton ha crecido en $us 5.800 millones (a $us 46.400 millones y la de Alice Walton ha aumentado en $us 3.300 millones (a $us 46.000 millones).

Otra persona que dejó el top ten hace un par de año es Liliane Bettencourt, la principal accionista de L'Oréal. Luego de su muerte en 2017, su única hija, Francoise, heredó toda su fortuna, lo que le ha permitido situarse en el lugar 18 con $us 42.200 millones.

El lugar de Bettencourt en 2016 fue ocupado por Michael Bloomberg, fundador de la compañía de información financiera Bloomberg LP, quien se mantuvo en los 10 primeros lugares dos años. El empresario estadounidense este año ocupa el lugar 11, con $us 50.000 millones.

El lugar de Bloomberg en 2018 fue ocupado por el francés Bernard Arnault, tras sumar una fortuna de $us 72.000 millones gracias al imperio que dirige: LVMH, poseedor de 70 marcas globales, como Louis Vuitton y Sephora.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, con una riqueza de $us 91.300 millones, bajó este año al segundo puesto. La brecha que lo separa del primer lugar del ranking es la más grande desde 2001.

Otro que descendió una posición fue Warren Buffett (3). Conocido como ‘el Oráculo de Omaha’, es uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. Dirige BerkshireHathaway, que posee más de 60 compañías y activos por $us 87.000 millones.



Por su parte, Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos de Europa, descendió del cuarto al sexto lugar. Perdió $us 1.300 desde el último ranking. Actualmente, posee $us 70.000 millones. Es dueño del 60% de Inditex, que cuenta con ocho marcas, incluidas Massimo Dutti y Pull & Bear, y 7.500 tiendas en todo el orbe.



El mexicano Carlos Slim, fundador de América Móvil, la firma más grande de telecomunicaciones de América Latina, retrocedió un puesto (al siete), Dispone de $us 67.100 millones.



Los hermanos Carlos y David Koch (8), dueños del conglomerado Koch Industries (que fabrica tazas Dixie, toallas de papel Brawny y alfombras Stainmaster) mantienen sus posiciones desde 2016. Cada uno tiene $us 60.000 millones.



Cierra el top ten de 2018 Larry Ellison. El cofundador de la firma de software Oracle descendió cinco puestos en tres años. Actualmente su fortuna es de $us 64.100 millones.

Mercados afectan a Trump



Si bien la mayoría de los multimillonarios del mundo acrecentaron sus fortunas en los últimos 12 meses, un 16% vieron cómo sus activos desmontaron.



Un perdedor muy notable fue el presidente de EEUU, Donald Trump, cuya fortuna disminuyó en $us 400 millones desde marzo de 2017, llegando a $us 3.100 millones. Actualmente, ocupa el lugar 766 en el mundo, un aterrizaje desde el puesto 544.

Acorta la brecha



China acumula la mayor cantidad de caras nuevas en la lista de Forbes de este año, con 89, seguida por Estados Unidos con 18. Con ello se está cerrando la brecha entre las dos naciones.



En cuanto a edad, de los 2.208 multimillonarios en la lista de Forbes de este año, solo 63 miembros tienen menos de 40 años. Este grupo élite ha crecido desde 2017, cuando solo eran 56.

Cómo se hace la lista

Metodología. La lista de los multimillonarios de Forbes da un vistazo a la riqueza por medio de los precios de las acciones y los índices bursátiles del 9 de febrero de 2018. Algunas personas son más o menos ricas en cuestión de semanas o días, a partir de la publicación. Para lograr entrar en la lista es necesario que cada persona acumule $us 1.000 millones, por lo menos.



Otras fuentes. Forbes considera también diversos activos, como compañías privadas, bienes raíces, arte, yates y más. No pretende conocer la relación total de activos de cada multimillonario (aunque algunos las proporcionan). Cuando la documentación no es suministrada o no se encuentra disponible, no se incluyen dichas fortunas.