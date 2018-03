El poder de América Latina en el ranking de Forbes 2018

Este año la edición 32.da del ranking de los multimillonarios de Forbes 2018 estableció un récord de 2.208 superricos de 72 territorios. De esa cifra, 87 provienen de América Latina (de siete países).

El mexicano Carlos Slim, que es la séptima persona más rica del mundo (cayó un puesto desde 2017), con una fortuna de $us 67.100 millones, encabeza la lista de los multimillonarios latinos.

Slim, cuyo patrimonio es casi el doble del PIB de Bolivia en 2017 ($us 37.816 millones), ganó $us 12.600 millones desde la clasificación de Forbes 2017, que lo situó sexto el año pasado y fuera de los cinco primeros puestos por primera vez en 12 años. México aporta con 16 multimillonarios al ranking de la publicación.

Brasil destaca como la economía latina que más superricos aporta al listado de Forbes, con 42.

El brasileño Jorge Paulo Lemann, con un patrimonio de $us 27.400 millones, equivalente al 1,5% del PIB de su país ($us 1,7 billones en 2016), es el segundo latinoamericano más rico. Tiene participación en Restaurant Brands International, matriz de Burger King y Tim Hortons.



El tercer latinoamericano más acaudalado es el brasileño Joseph Safra. El banquero más rico del mundo, con una fortuna de $us 23.500 millones, es descendiente de una familia de banqueros de Siria. En Brasil es dueño de Banco Safra y en Suiza de J Safra Sarasin. En el cuarto lugar está el mexicano Germán Larrea, cuyo patrimonio asciende a $us 17.300 millones, monto que es igual al 1,6% del PIB de México en 2016 ($us 1,04 billones). El empresario posee la mayor parte del Grupo México, la empresa líder mexicana de extracción de cobre, que también opera en Perú y en EEUU.

La chilena Iris Fontbona, que heredó su fortuna de $us 16.300 millones (igual al 5,7% del PIB de Chile en 2017, que fue $us 285.714 millones) de su esposo Andrónico Luksic, es la quinta latina más rica. Fontbona y sus tres hijos controlan Antofagasta SA y poseen minas de cobre en Chile. Además, son dueños mayoritarios de Quiñenco, un conglomerado chileno con actividades en banca, cerveza, manufactura, energía, transporte y servicios portuarios.



Entre los 87 latinos más ricos figuran 11 chilenos. Entre ellos el electo presidente Sebastián Piñera (859), con $us 2.800 millones.

Millones en el sur



Argentina, Perú y Colombia son otros tres países de la región que aportan gente al ranking, con nueve, seis y tres multimillonarios, respectivamente.



Alejandro Bulgheroni, propietario de la empresa energética Bridas Corp, es el argentino más rico del mundo. Su fortuna es de $us 3.100 millones, equivalente al 0,5% del PIB de Argentina, estimado en $us 600.000 millones por el Banco Mundial.



En Perú nadie tiene más dinero que Carlos Rodríguez-Pastor, con $us 3.500 millones. El líder del Banco Internacional de Perú, cuya fortuna es igual al 1,8% del PIB de su país en 2016 ($us 192.100 millones), también posee el grupo InRetail Perú e Intercorp Financial Services.



El constructor y banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento tiene un patrimonio de $us 12.100 millones, semejante al 4,2% del PIB de Colombia en 2016 ($us 282.500 millones). Su Grupo Aval controla un tercio de todos los bancos de su país.

Venezuela, la sorpresa



A pesar de que Venezuela está viviendo una grave crisis económica y registra una inflación que supera el 13.000%, aporta con dos multimillonarios al ranking.



Uno de ellos es Juan Carlos Ecolet (480), con $us 4.400 millones, un 0,7% igual que el PIB venezolano en 2013 ($us 571.000 millones). Es fundador de Banesco, que opera en Panamá, la República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y en EEUU. En 2012, Ecolet compró el banco español Abanca por $us 1.300 millones. Un año más tarde pagó $us 90 millones por el Banco Echeverría.



El otro venezolano es Gustavo Cisneros (1.999), propietario del Grupo Cisneros, un conglomerado con intereses en la televisión, telecomunicaciones, una fábrica de cerveza, bienes raíces y un equipo de béisbol. Tiene un patrimonio de $us 1.000 millones.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Jorge Akamine, no es extraño que dos venezolanos formen parte de la lista de Forbes, ya que los millonarios diversifican sus inversiones y en muchos casos las tienen fuera de su país de origen.

Ausentes en la famosa lista



Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay son los países de Sudamérica que no aportan con ninguna persona a la lista de Forbes.

Para el economista Carlos Hugo Barbery, la nacionalidad de los hombres más ricos del mundo tiene relación con el tamaño de sus economías o de las economías donde tienen sus inversiones.



El CEO y propietario del 80% de la firma brasileña O Boticário, Miguel Krigsner, boliviano de nacimiento, fue incluido en la lista de multimillonarios de Forbes 2014.



Aun cuando el empresario boliviano Marcelo Claure vendió Brightstar Corp en $us 1.260 millones a Softbank en 2013, no ha figurado nunca en el ranking.

Multimillonarios peruanos

Tres tienen negocios en Bolivia

En la lista de los multimillonarios de Forbes de este año figuran tres empresarios peruanos que tienen negocios en Bolivia.

Vito Rodríguez, quien posee $us 1.900 millones, es el número 1.284 más rico del orbe. En 1967, junto con su hermano Jorge fundaron José Rodríguez Banda SA, una firma de transporte que brindaba servicios a mineras. En 1986, los hermanos compraron Gloria SA, el productor de leche evaporada más grande de Perú.



En la actualidad, los hermanos Rodríguez tienen participaciones en compañías de alimentos en seis países: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Puerto Rico y Uruguay.



En 2014 adquirieron el 51% de Soboce, el mayor productor de cemento en Bolivia, por $us 300 millones. Ellos ya poseían el 47% de la

compañía.



Por su parte, Jorge Rodríguez ocupa el lugar 1.561 en el ranking de Forbes 2018, con un patrimonio de $us 1.500 millones.



El tercer peruano con negocios en el país es Eduardo Belmont (puesto 1.867), cuya fortuna asciende a $us 1.200 millones. El empresario es el propietario de Belcorp (Esika, L’Ebel y Cyzone), una compañía de cosméticos puerta a puerta que opera en 14 países de América Latina y Estados Unidos.



Los ingresos de la firma cayeron cerca de $us 1.090 millones en 2016; es decir, $us 100 millones con respecto al año anterior.