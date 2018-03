Las ventas de electrodomésticos en enero y febrero de 2018 han sido dispares en algunos de los negocios que los ofertan, según revelan los responsables.



En Multicenter, la comercialización de estos artefactos creció un 25% con respecto a enero y febrero de 2017. Este año, su producto más vendido es la máquina Cuñapops (para hacer cuñapés), con el 7% del total de las ventas de electrodomésticos, según Stefan Postey, gerente de retail de la empresa.



“El crecimiento en ventas estos primeros dos meses fue sobresaliente, lo cual nos motiva a esperar un año grandioso”, manifestó Carlos Heredia, gerente general de Wallet. En este negocio, los televisores y refrigeradores son los artefactos eléctricos más requeridos.



En Triplex se han mantenido igual, pero el mercado está más difícil y competitivo, por lo que se requieren más acciones de mercadeo que en años pasados, según su gerente comercial, Rafael Deheza. Los acondicionadores de aire están siendo muy demandados en sus locales.



Por su parte, María Belén Roca, jefa de marketing de Tienda Amiga, explicó que la compra de electrodomésticos es una necesidad, no un gusto, ya que todas las personas precisan estos artefactos que facilitan el día a día. En las cinco sucursales que tiene el negocio, los consumidores están adquiriendo más acondicionadores de aire.



Los responsables de estos negocios esperan que este año las ventas de electrodomésticos tengan un repunte.

Importaciones en enero



Las importaciones de electrodomésticos cayeron un 14,5% en enero de este año, con respecto al mismo mes de 2017, pasando de $us 27,1 millones a $us 23,2 millones, según datos del INE procesados por el IBCE.



En el primer mes de 2018, las compras externas de artefactos de línea blanca registraron un descenso del 26,7% con respecto a igual mes del año pasado, pasando de $us 15,6 millones a $us 11,4 millones. Por su parte, las de línea marrón crecieron un 11,2%, aumentando de $us 9,5 millones a $us 10,5 millones.



Las importaciones de electrodomésticos el año pasado totalizaron los $us 331,7 millones. Los de línea blanca sumaron $us 159,9 millones y los de línea marrón $us 146,2 millones. Otras aplicaciones contabilizaron los $us 25,5 millones.

Según el economista Teófilo Caballero, por lo general, las ventas en los dos primeros meses de cada año son flojas, debido a los gastos de fin de año y al inicio escolar.



Si bien este año hay una ligera reducción en las compras, eso se explica por los factores climatológicos que han azotado a gran parte del país, pero también puede deberse a que muchos importadores de electrodomésticos hayan tomado la decisión de internar sus productos vía contrabando, considerando que en el país es cada vez más difícil ser formal y muy fácil ser informal, explicó el analista.