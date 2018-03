El auge del consumo sano genera $us 69.900 millones en la región

Las exigencias del ‘consumidor saludable’ son cada vez mayores y las empresas lo sienten con más intensidad, por lo que muchas de ellas han tenido que cambiar de estrategias comerciales, ‘reinventarse’ o introducir en su portafolio de productos una línea orientada específicamente a satisfacer esa nueva y creciente necesidad.

En ese sentido, el tamaño de ese mercado ha ido expandiéndose notoriamente en Latinoamérica y Bolivia también siente sus efectos.



Y es que mientras en 2012 la industria de la ‘Salud y bienestar’ generó ventas por $us 43.516 millones en países latinoamericanos, en 2017 ya registró un movimiento económico de $us 69.900 millones y para 2022 se proyecta que llegará a los $us 82.290 millones, según un estudio del proveedor de investigación de mercado, Euromonitor International. Dicho análisis toma en cuenta alimentos y bebidas envasados y procesados con posicionamiento saludable de todos los países de América Latina y clasificados en cinco categorías.

La multinacional de alimentos Nestlé ha dado pasos agigantados en esa ruta de lo ‘saludable’. A través de su marca Fitness® ha introducido en Bolivia dos nuevas variedades: Fitness® Chia y Fitness® Avena y miel, que, como están hechas de cereal integral, ofrecen un mayor aporte de fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes.

“En Bolivia esa tendencia (del consumo saludable) está creciendo a un ritmo veloz y nos encuentra bien posicionados. Eso nos motiva a seguir innovando soluciones nutritivas y sabrosas”, dijo Alfonso González, gerente de negocio confitería de Nestlé Bolivia. Esa compañía destaca la inversión que realizan en investigación y desarrollo. “Tenemos 40 centros de innovación y desarrollo en el mundo, un equipo de 5.000 investigadores y una inversión anual próxima a los 1.650 millones de euros. Con todo ello podemos reafirmar nuestro compromiso con la alimentación saludable”, enfatizó.

El fondo de cobertura de Loeb Third Point adquirió una participación de $us 3.500 millones en Nestlé el verano pasado y ha estado presionando para que la firma busque un mayor crecimiento y ofrezca alimentos más saludables.

Por su parte, Coca-Cola observa un cambio en el comportamiento del consumidor boliviano y lo ve dispuesto a probar nuevas propuestas. En ese sentido está reforzando su portafolio con nuevos productos como Aquarius Limonada, Coca-Cola y Coca-Cola Sin Azúcar en tamaño personal descartable de 300ml, Vital 1.0 con tapa deportiva, Vital Saborizada, en sus versiones fresa y limón.

Cabe recordar que Coca-Cola en 2017 concretó la compra del negocio de bebidas basadas en proteína vegetal AdeS, de Unilever. El monto estimado de la operación fue de $us 575 millones.

McDonald’s encabeza el listado de firmas de comida rápida que se ‘subieron al tren’ de la comida saludable hace unos años. La idea de la primera compañía es que al menos la mitad de sus Happy Meals vendidos en todo el mundo en 2022 contengan como máximo 600 calorías.



Esto debido a que registró pérdidas en los últimos años debido a los cambio de hábitos de consumo. En el proceso ha invertido $us 2.000 millones.



Cainco observa cómo en el medio local se han multiplicado los servicios de catering que ofrecen menús saludables, lo que ha generado una línea de negocios en alza. “Esos emprendimientos están tratando de acompañar un estilo de vida que se está imponiendo a escala global y que en nuestro medio ha ingresado sobre todo en la clase media”, dicen desde el ente.



En el caso de las empresas de alimentos ya constituidas,señala al sector de bebidas que ha desplegado productos alternativos bajos en calorías (azúcares), precisamente con el objetivo de atender esa tendencia de consumo saludable de buena parte de la población. Ese tipo de medidas se están expandiendo también a otras industrias alimenticias del país.

Ejemplos nacionales



Madisa dentro de su estrategia de desarrollo ha implementado procesos que permiten la producción de alimentos de calidad, dispersión perfecta de micronutrientes, otros procesos que agregan valor a diversas fuentes de proteínas. Cuenta con una línea completa de alimentos funcionales: NS100 Nutrishake, ADN y Fibrax.



“Como cadena de comidas, hace ya un tiempo hemos previsto este tema ofertando productos en combos light (ensaladas y otros) consistentes en productos relacionados con nuestra esencia, el pollo”, aseveró Eduardo Antelo, gerente general de Pollos Chuy.



Por su parte, Pollos Campeón ha implementado un mesón de ensaladas, en su sucursal del Ventura Mall. La marca resalta que el pollo a la brasa, de por sí ya es una de las comidas más saludables.

EXPECTATIVAS

Innovación

El segmento de galletas saludables registra un acelerado crecimiento, observa Nestlé. Nutrición es la categoría que más crece en Bolivia. Esa industria prevé seguir innovando en productos nutritivos para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable.



Evolución

Coca-Cola asegura estar avanzando a la par de la industria saludable. Lo hizo con la innovación de bebidas light y lo hace ahora con versiones sin azúcar de sus bebidas tradicionales.



Atributos

Unilever Bolivia destaca que la tendencia de muchos consumidores hacia lo natural y a un mayor cuidado de su salud, le ha favorecido porque hace tiempo que maneja esos atributos en el concepto de sus marcas.