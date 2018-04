El 51% de internautas cree que las webs deben alojar menos anuncios

La plataforma Instart Logic y el investigador de mercados Propeller Insights realizaron una encuesta a más de 1.000 adultos estadounidenses, de acuerdo con AdWeek.com. Muchos de ellos confesaron estar molestos con las experiencias publicitarias en el universo digital, desde las redes sociales (45%) hasta los sitios de retail (36%), pasando por los sitios de noticias (34%).

Más de la mitad de los encuestados, concretamente un 51%, considera que los sitios web tendrían que alojar un menor número de anuncios. El 44% cree que dos debería ser el límite, y el 57% ha señalado que los anuncios ‘pop-up’ son un problema. El 50% también mostró su irritación con los anuncios que ocupan toda la pantalla.

En ese contexto, la consultora Global Web Index realizó una encuesta (a 22.404 internautas) para conocer los motivos que llevan a los usuarios a bloquear la publicidad en internet.

Y aunque existe la creencia de que la privacidad es el principal motivo, eso no es del todo cierto, ya que solo tres de cada 10 internautas usan un ‘ad blocker’ porque considera que de esa forma estará más seguro durante la navegación. Para uno de cada dos consultados existe demasiada publicidad molesta o irrelevante en las páginas webs.

Es un gran desafío



Existe una verdad publicitaria muy anterior a las redes sociales: “La mejor publicidad es la que no parece publicidad”; es decir, cuando el

contenido es consumido de forma espontánea y no se asume como una interrupción.



Esto permite una mejor asimilación, recordatorio y más posibilidades de tener una respuesta positiva, según el publicista Martín Díaz.



El desafío de las marcas es hacer que la publicidad sea consumida de forma natural, tal como decía Bill Bernbach, publicidad que las personas quieran consumir, afirmó Díaz.



Pero esa no es una tarea sencilla en todos los casos. Díaz explicó: “Si me das un banner de 960x240 píxeles, es poco espacio para contar una historia, para desarrollar una idea, pero ahí está el desafío y esas son las reglas de la publicidad en internet”.