Directorios la experiencia puede valer más que la confianza, según la CAF

El Código de Comercio lo exige. Las firmas de tipo Sociedad Anónima (SA) y de Sociedad de Economía Mixta (SAM) están obligadas a incluir un directorio -de entre tres a 12 personas designadas por la junta de accionistas- en su organigrama. Estas, según esta norma, se responsabilizarán del gobierno corporativo y de las estrategias de la compañía.

De acuerdo con el Manual de Gobierno Corporativo para empresas de capital cerrado, elaborado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), no es recomendable que entre los miembros de un mismo directorio haya una proporción dominante de personas de confianza, pero sin experiencia, sino un equipo de profesionales de diversas áreas y con amplia trayectoria en el sector.



La CAF explica que lo ideal es un equipo combinado puesto que “si un grupo de directores son poco experimentados y tienen ideas más disruptivas esto puede generar que los más experimentados tengan una ligera hegemonía en las decisiones”.



Sobre este mismo punto, voceros de unas diez empresas y expertos en el tema coinciden en tres requisitos importantes para este equipo: que sean profesionales con experiencia en gestar desde cero una empresa del mismo sector; segundo, que el conjunto tenga formación interdisciplinaria y además capacidades técnicas para trabajar en equipo y tercero, que no tenga intereses externos que le impidan dar lo mejor para un buen desempeño de la compañía.



Si no fuera un requisito...



En Bolivia se identifica a 3.541 compañías de tipo S.A. y 26 S.A.M., según la página web de Fundempresa. Pero ¿cuál es el aporte real de estos gobiernos? y si no fuera un requisito, ¿las empresas lo conformarían?

Leonardo Salvatierra, gerente general de la cadena de Farmacias Chávez, indica que para una firma es sano tener un directorio, pero su éxito dependerá de la calidad y autonomía que tenga para tomar decisiones correctas para el bien de la empresa y no para beneficios particulares.

Agregó que están en proceso de consolidar su gobierno corporativo, planifican hasta fin de año convertirse en una S.A. y contar con un directorio externo con el propósito de mejorar su calificación de riesgo.



Otro empresario con amplia trayectoria en directorios es Samuel Doria Medina, socio mayoritario del hotel Los Tajibos y antes de Soboce. Señaló que es útil tener directorios incluso en las empresas familiares pequeñas puesto que estos se ocupan del rumbo estratégico de la organización.



Comparó esta gobernanza a una torre de control aérea que supervisa el vuelo de un avión y, si se genera algún incidente ayuda a la administración de la aeronave a resolverlo.

Para el ex ministro de Economía y actual director ejecutivo de Fiagril, Carlos Kempff, sin duda él incorporaría directores y mejor si son independientes, puesto que aportarán con decisiones que no generen conflictos de intereses sino, más bien, brinden un beneficio saludable, no para sus accionistas solamente, sino para la empresa.



Expresó que una junta de directores autónomos gobierna la empresa con políticas y objetivos estratégicos. Además, tiene la función de elegir al gerente general, aprobar estados financieros, responder ante los accionistas sobre la empresa, emitir poderes de administración y fijar compensaciones ejecutivas.

Francisco Osinaga, gerente general de Carmax, importadora de los vehículos Hyundai e Isuzu, explica que es fundamental que la formación de los miembros sea multisectorial y con experiencia en el levantamiento de una empresa. “No por ser hijo o familiar debe estar en el directorio, sino uno que se ha caído y se ha vuelto a levantar”, precisa.

El directivo dijo que tres veces lo invitaron a ser miembro de directorios, pero que no aceptó por los montos de fianza del Código de Comercio con el propósito de garantizar la responsabilidad en sus cargos.

Mario Terceros, director de la constructora Incotec, indicó que tienen un directorio porque un gobierno corporativo que funciona bien le brinda eficiencia a la compañía, las responsabilidades son más concretas y los controles funcionan de mejor manera.

“La conformación de directorios es un salto de profesionalización de la dirección de una empresa y, en los últimos años, lo han conformado empresas que desean implementar grandes procesos de reingeniería, diversificación o fusión”, señaló Rolando García, gerente general del Faro Consultores.

El perfil del indicado

El banco Mercantil Santa Cruz, el primero en cartera en el país designó recién a tres directores. Según la Bolsa Boliviana de Valores se trata de un administrador (presidente), un economista (vicepresidente) y un abogado (secretario).



¿Cuál debería ser el atributo principal de un director? Juan José Jáuregui, coach en desa-rrollo y planificación, precisó que debe tener visión de conjunto, que haga las preguntas correctas para que el gerente y su equipo se cuestionen el enfoque. “Visión, audacia y estrategia”, agrega Jáuregui.

El gerente general de Santa Cruz Investments, Gorka Salinas, recomienda que los directores tengan experiencia en el sector de la empresa, capacidad técnica y una red de contactos diversa. Afirma que un directorio debe brindar criterios independientes sobre todo a las empresas familiares que tienen poca separación entre lo que es propiedad y administración. “Son personas con conocimiento valioso y difíciles de incorporar a tiempo completo a una empresa”, precisa. Un gerente de supermercado, que pidió no identificarse, sostuvo que el directivo es un experto en un área específica con capacidad de resolver y proyectar una compañía. “Ellos crean políticas y normas y ejercen un rol de fiscalización”, precisó.

García asegura que un consejero debe tener más de 10 años de experiencia en su sector.